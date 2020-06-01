Увидев своего первенца в роддоме, Лариса Гузеева сочла его некрасивым

Актриса призналась, что мечтала о ребенке с другой внешностью.

31 мая на Первом канале вышел новый выпуск шоу «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. На этот раз телеведущая отправилась в гости к многодетному семейству Тюриных. Беседуя с героями программы, 61-летняя актриса раскрыла и некоторые моменты собственной семейной жизни, а также воспитания детей.

В частности, звезда призналась, что когда родился ее первенец Георгий, она была недовольна его внешностью. Первое, что услышал малыш от своей матери, когда его принесли к ней после родов: «Какой он некрасивый».

«Я думала, что у меня родился мальчик с синими глазами, длинными ресницами, черными бровями, волосы до плеч, а родился… и вот!» — рассказала она.

У звезды советского кино двое детей от разных мужей. Разница в возрасте у Георгия и Ольги – почти 8 лет. В детстве они часто ссорились и жаловались друг на друга. Гузеева призналась, что ей некогда было воспитывать детей из-за постоянной занятости на работе. Мама из артистки получилась достаточно строгая. Она рассказала, что как-то заявила детям, что не будет разбираться, кто кого обидел, а накажет обоих, если услышит шум из комнаты. С тем пор наследники ведущей «Давай поженимся!» перестали жаловаться друг на друга.

Но сейчас актриса признается, что дети – самое ценное в ее жизни, и она старается проводить с ними как можно больше времени.