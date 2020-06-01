Пугачева переживает из-за повышенного внимания к своим детям от Галкина

Лиза и Гарри практически с пеленок являются крупными медийными личностями, как и их родители.

71-летняя Алла Пугачева боится повышенного внимания к общим с Максимом Галкиным детям. Несмотря на то, что шестилетние Лиза и Гарри практически с пеленок являются крупными медийными личностями, Примадонна всерьез переживает за особый интерес, который люди проявляют по отношению к ее семье.

В «прямом эфире» для Woman Светлана Лобода рассказала, что сама предпочитает скрывать младшую дочь Тильду от поклонников. Певица считает, что ее девочка еще слишком мала для того, чтобы показать лицо фолловерам. В свое время артистка советовалась на эту тему с Пугачевой, и та ей рассказала, что испытывает странные чувства от совместных видео и фото в соцсетях. Галкин же относится к этому значительно спокойнее.

«Алла Борисовна ответила, что каждый раз очень переживает, а Макс легко к этому относится, поэтому все в порядке», — подмечает она.

Стоит сказать, что знаменитости почти всегда выбирают одну из сторон: кто-то скрывает лицо наследников, предпочитая не афишировать личную жизнь, а кто-то готов познакомить мир с малышом сразу после появления наследника на свет. Так, например, недавно ставшая матерью Анастасия Шубская не только явила миру сына, но и поделилась интимными кадрами из роддома. Сама Лобода лишь спустя пару лет показала в клипе процесс рождения Тильды в Америке.