«Важно уделять внимание ребенку»: Кирилл Сафонов объяснил, почему ушел в декретный отпуск

Его супруга Саша Савельева подарила ему сына Леона чуть больше года назад.

Актер Кирилл Сафонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, почему чуть больше года назад ушел в декретный отпуск. Как известно, его супруга, экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, родила ему сына Леона.

«Я целенаправленно занимался только своим сыном после его рождения. Это очень важно в первый год жизни. Необходимо обязательно уделять внимание ребенку. К тому же за ним нужен был глаз да глаз. Честно признаюсь, что я уже собирался выходить из декретного отпуска, но случился режим самоизоляции, поэтому пришлось пока повременить». Кирилл Сафонов

Как отметил актер, рождение наследника — для него большое событие. «Это, пожалуй, самое значимое событие в жизни любого человека», — заметил Сафонов.

Как отметил актер, его старшей дочери от первого брака Анастасии было уже 25 лет, когда сын Леон появился на свет. «Когда родилась Настя, я был слишком молод. В те годы бежал от своих мыслей. Сейчас я сфокусирован на Леоне. Но для меня любовь к моим детям — естественная вещь. Она досталась мне от мамы. Я безумно люблю и старшую дочь. Она всегда была у меня на руках, и я играл с ней в ее детстве», — заметил актер.