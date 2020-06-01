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«Для нее главное наказание, если я не беру ее в цирк»: Запашный рассказал о младшей дочери

Глория в этом году пойдет в первый класс.

«Для нее главное наказание, если я не беру ее в цирк»: Запашный рассказал о младшей дочери
Запашный рассказал о младшей дочери/http://globallookpress.com/

Дрессировщик Эдгард Запашный в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своей младшей дочери Глории. Ребенок в этом году пойдет в первый класс.

Глория Запашная. Фото
Дочь Запашного хочет работать в цирке/Кадр из программы «Звезды сошлись»

При этом из-за пандемии полноценного выпускного в детском саду у девочки не было, что ее расстроило.

«У меня две маленькие дочери – Глория и Стефания. Одна закончила в этом году детский сад, вторая в третьем классе. Никакого выпускного в его классическом понимании, конечно, у младшей дочери не было. Девочка недополучила эмоций, но ничего не поделаешь. Мои дочки сейчас активно тренируются. Они любят цирк. Для младшей главное наказание, если я не беру ее в цирк. Это происходит, если возникают проблемы с поведением. Старшая точно такая же. Они порой плачут из-за этого».

Эдгард Запашный

Как отметил Запашный, для него главное достижение как родителя, чтобы ребенок чего-то захотел в этой жизни. «Заставлять — неправильный путь. Надо работать в этом направлении и развивать в детях разные таланты», — сказал дрессировщик.

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