«У меня есть потрясающий лучший друг»: Бардо рассказала, каким парнем растет ее сын

31 мая исполнилось 4 года единственному сыну актрисы Натальи Бардо Эрику. По этому случаю звездная мама поделилась в Instagram рядом откровений о своей беременности и самом мальчике.

32-летняя артистка рассказала, что когда она узнала о своей беременности, то совсем не была к ней готова. Ее карьера как раз набирала обороты, и о ребенке девушка совсем не думала. Тест Наталья сделала в дешевом японском ресторане, потом ее посещали разные мысли о том, как поступить дальше.

Актриса приняла решение уехать в Америку, и первые месяцы беременности ей было там очень плохо. По ее признаниям, она много плакала, стала поправляться, ей все не нравилось. Но потом гормоны сработали так, что она «превратилась в ангела»: настроение перетекло в позитив, будущая мама стала ходить по музеям, рассматривать цветы и скупать вещи для беременных.

«Теперь у меня есть потрясающий лучший друг. Человек, с которым мне весело, который своим появлением продлил мое детство. Человек, которого просто невозможно не любить. Я ращу самостоятельного парня, сильного, смелого и интеллигентного. С ним интересно разговаривать, он уже много знает того, чего не знаю я», — пишет Наталья об Эрике.

По словам мамы, сын ругает ее, если она куда-то выезжает из дома в карантин, не позволяет ей выходить без маски и ругает за неправильно расставленную обувь в шкафу. Также мальчик злится, когда папа ставит фигурку тираннозавра на полку с травоядными.

Актриса призналась, что счастлива быть матерью — именно с появлением Эрика она осознала, что такое любовь. Добавим, что отцом малыша является режиссер Марюс Вайсберг. Пара объявила о своей свадьбе в 2018 году, однако пока что бракосочетание не состоялось.