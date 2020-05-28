Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились в «счастливую семью» ради дня рождения дочери

27 мая исполнилось 14 лет дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли — Шайло. По этому случаю звездная разведенная пара забыла о своих разногласиях и на время счастливо воссоединилась, чтобы устроить семейный праздник.

«Шайло близка с обоими родителями. Все дети с нетерпением ждут ее дня рождения и планируют устроить праздник с тортом, — рассказал источник издания Entertainment Tonight. — Брэд очень гордится Шайло и тем, кем она стала. Ему нравится, что она всегда остается верной себе и является хорошим примером для своих братьев и сестер».

Он же отметил, что Питт и Джоли стали гораздо лучше ладить после того, как их спор с опекой над детьми был улажен. Когда родителям удалось установить четкий график провождения времени с наследниками, отношения звезд кино значительно потеплели. Голливудский красавчик регулярно говорит своим друзьям, что дети — это самая важная часть его жизни. По словам источника, «оттепель» благоприятно влияет на всю расколотую семью. В первую очередь все от мала до велика стали чувствовать себя более счастливыми.

Напомним, что Питт и Джоли расстались в 2016 году, но юридически развод произошел только в 2019-м. Звезды долго спорили над тем, кто, когда и как будет воспитывать их шестерых детей. У пары трое приемных наследников — Мэддокс, Пакс и Захара — и трое собственных — Шайло, Нокс и Вивьен. В начале этого года появилась новость, что юная Шайло сменила пол, ребенок просит, чтобы ее называли Джоном. Мать поддержала выбор дочери, а вот отцу он пришелся не по душе.