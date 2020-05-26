«Мама заостряла внимание на самом нужном»: Лиза Арзамасова рассказала о своем воспитании

Актриса призналась, что именно мать научила ее все успевать и не уставать от репетиций.

25-летняя актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками интересным фактом: ее, не имеющую собственных детей, очень часто спрашивают о воспитании. Правда, чаще в контексте того, как девушку воспитывала ее мама Юлия.

Артистка ответила большим постом. Она заявила, что уверена: все лучшее в ней — это результат маминых уроков, хотя ее родительница часто отмечает, что дочь выросла сама.

«После каждого занятия в любом детском кружке мы с мамой будто бы проигрывали его дома, и мама заостряла внимание на самом нужном, отметала второстепенное, культивировала то, что у меня получалось лучше всего, и то, что мне нравилось. Если вместе с педагогом я могла выучить песенку в 4 года и хорошо ее спеть, то после повторного занятия с мамой на ту же тему — в песенке появлялась душа, мой характер, мои нюансы», — рассказала актриса.

Еще один важный навык, которому Лизу научила мама, — без сожаления прекращать любые занятия, которые не интересны, но взамен достигать результатов в том, что нравится. От матери девочка переняла умение правильно распределять силы и вместо усталости получать удовольствие от работы, радоваться положительным эмоциям и не попадать под влияние чужого негатива.

В результате в 8 лет Лиза вышла на большую сцену, ежедневно играла в спектаклях, продолжая учиться в школе и развлекать себя обычными девичьими играми.

Напомним, девочка снималась в кино с 4 лет. Ее первой крупной ролью была главная героиня в мюзикле «Энни» 2004 года. А в 2007-ом стартовал телесериал «Папины дочки», в котором Лиза сыграла юную Галину Сергеевну.