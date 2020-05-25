Старшая дочь Анны Хилькевич считает, что больше похожа на папу, чем на маму

33-летняя актриса Анна Хилькевич посоветовала своим поклонникам игру, в которую можно сыграть с маленьким ребенком. Звезда «Универа» выложила в Instagram видео, на котором запечатлено, как она задает каверзные своей вопросы своей 5-летней дочери Арианне. Суть в том, что ребенок должен сам ответить, на кого он похож в тех или иных аспектах: на папу или на маму. При этом на «интервью» присутствуют оба родителя.

В случае с Арианной девочка ответила, что красотой, веселостью, добротой и умом пошла в папу, а в маму получилась только улыбчивая. В конце ролика звезда спросила у смеющегося супруга, а не приплатил ли он дочке за «правильные» ответы.

«Ничего не знаю! За день до этого результаты теста были другие», — прокомментировала видео Анна.

Она отметила, что если провести с ребенком такую игру, то можно узнать о себе много нового, но честными можно считать только самые первые ответы.

больше по теме Хилькевич призналась, что на отдыхе ее дети спят вместе с няней Это заявление актрисы дало очередной повод для обсуждений среди подписчиков.

Напомним, актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Кроме Арианны, у супругов есть еще и младшая дочь Маша.