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Принц Уильям признал, что появление детей — один из самых страшных моментов в жизни

В новом документальном фильме герцог Кембриджский рассказывает о том, как они с Кейт Миддлтон справляются с ролью родителей.

Принц Уильям признал, что появление детей — один из самых страшных моментов в жизни
Принц Уильям и Кейт Миддлтон трижды стали родителями. Фото: globallookpress.com

Наследник британской короны, 37-летний принц Уильям, признался, что становление родителем было «одним из самых страшных моментов» в его жизни. 28 мая на канале BBC выйдет документальный фильм «Футбол, принц Уильям и наше психическое здоровье». В нем особа королевских кровей откровенничает вместе с бывшим футболистом Марвином Сорделлом и другими мужчинами. Спортсмен рассказал, как рос без отца, а потом сильно переживал, когда сам стал папой. Его история оказалась созвучна Уильяму, который, в свою очередь, вспомнил о смерти своей матери, принцессы Дианы, и собственный путь в отцовство.

«Появление детей — это момент, больше всего меняющий жизнь, это действительно так, — цитирует принца издание People. — Это один из самых удивительных моментов жизни, но также и один из самых страшных. Мы с Кэтрин (Миддлтон. — Прим. авт.), в частности, поддерживаем друг друга и переживаем эти моменты вместе. Мы как бы развиваемся и учимся вместе».

Добавим, фильм посвящен кампании по привлечению внимания к психическому здоровью мужчин, которую запустил Уильям. Принц является президентом Футбольной ассоциации Англии, поэтому знаком со многими тяжелыми историями из жизни британских спортсменов.

Напомним, у него и герцогини Кейт Миддлтон трое детей: шестилетний Джордж, пятилетняя Шарлотта и двухлетний Луи.

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