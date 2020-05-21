Никакого перехода к дистанционному образованию: Путин рассказал, что ждет школьников

21 мая президент Владимир Путин провел совещание по вопросам образования, главной темой которого стало то, как отечественная система прошла через испытание карантином. Сам глава государства отметил, что школы и вузы России справились с трудностями пандемии.
Выступая перед чиновниками, президент обозначил несколько важных моментов. Во-первых, дистанционное образование в России не заменит очное. Такие слухи он назвал откровенной провокацией. Во-вторых, начало проведения ЕГЭ было назначено на 29 июня, сдавать его будут школьники, кто готовится поступить в вуз. Зачисления в университеты пройдет в августе, тогда же ЕГЭ смогут сдать те, кто не успел в июне. Таким образом, в сентябре учеба начнется в обычном графике.
«Мы договорились с Минобороны отложить призыв для выпускников этого года», — подчеркнул президент.
Также он направил в Госдуму поправки в закон об образовании, призванные усилить воспитательную составляющую во всей системе.