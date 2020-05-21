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Никакого перехода к дистанционному образованию: Путин рассказал, что ждет школьников

Новый учебный год начнется, как и положено, в сентябре, но призыв для выпускников этого года отложат.

Никакого перехода к дистанционному образованию: Путин рассказал, что ждет школьников
Владимир Путин провел совещание по образованию. Фото: globallookpress.com

21 мая президент Владимир Путин провел совещание по вопросам образования, главной темой которого стало то, как отечественная система прошла через испытание карантином. Сам глава государства отметил, что школы и вузы России справились с трудностями пандемии.

Выступая перед чиновниками, президент обозначил несколько важных моментов. Во-первых, дистанционное образование в России не заменит очное. Такие слухи он назвал откровенной провокацией. Во-вторых, начало проведения ЕГЭ было назначено на 29 июня, сдавать его будут школьники, кто готовится поступить в вуз. Зачисления в университеты пройдет в августе, тогда же ЕГЭ смогут сдать те, кто не успел в июне. Таким образом, в сентябре учеба начнется в обычном графике.

«Мы договорились с Минобороны отложить призыв для выпускников этого года», — подчеркнул президент.

Также он направил в Госдуму поправки в закон об образовании, призванные усилить воспитательную составляющую во всей системе.

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