«Лучше стану жирафом»: дочь Риты Дакоты огорошила маму своими планами на будущее

30-летняя певица Рита Дакота поделилась в Instagram забавным перлом своей 2-летней дочери Мии. Молодая мама призналась, что малышка «просто уничтожила» ее необычным диалогом перед сном.
Как рассказала артистка, уже засыпающая Мия обняла ее, посмотрела прямо в глаза и задала очень серьезный вопрос.
«Мама, а ты меня не будешь ругать и всегда будешь поддерживать?» — спросила девочка.
«Ну конечно, Мия, во всем буду всегда поддерживать», — ответила Рита.
«Даже если я захочу стать гонщицей?»
«Ну, гонщик это, конечно, опасная профессия, и я буду переживать, но ты можешь стать кем угодно. Я точно всегда буду поддерживать тебя».
«Ну хорошо, спасибо. Но тогда я, все-таки, лучше стану жирафом…»
Пораженная этим диалогом певица призналась, что не может взять в толк, откуда в голове у 2-летней девочки такие мысли. Одна из подписчиц Дакоты отметила в комментариях, что ее сын тоже мечтает стать гонщиком, и предположила, что это влияние популярного детского сериала «Щенячий патруль».
А какие перлы выдают ваши малыши?