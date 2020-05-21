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Звездный гость

«Лучше стану жирафом»: дочь Риты Дакоты огорошила маму своими планами на будущее

2-летняя девочка завела со звездой серьезный разговор.

«Лучше стану жирафом»: дочь Риты Дакоты огорошила маму своими планами на будущее
Рита Дакота родила девочку от певца Влада Соколовского. Фото: globallookpress.com

30-летняя певица Рита Дакота поделилась в Instagram забавным перлом своей 2-летней дочери Мии. Молодая мама призналась, что малышка «просто уничтожила» ее необычным диалогом перед сном.

Как рассказала артистка, уже засыпающая Мия обняла ее, посмотрела прямо в глаза и задала очень серьезный вопрос.

«Мама, а ты меня не будешь ругать и всегда будешь поддерживать?» — спросила девочка.

«Ну конечно, Мия, во всем буду всегда поддерживать», — ответила Рита.

«Даже если я захочу стать гонщицей?»

«Ну, гонщик это, конечно, опасная профессия, и я буду переживать, но ты можешь стать кем угодно. Я точно всегда буду поддерживать тебя».

«Ну хорошо, спасибо. Но тогда я, все-таки, лучше стану жирафом…»

Пораженная этим диалогом певица призналась, что не может взять в толк, откуда в голове у 2-летней девочки такие мысли. Одна из подписчиц Дакоты отметила в комментариях, что ее сын тоже мечтает стать гонщиком, и предположила, что это влияние популярного детского сериала «Щенячий патруль».

А какие перлы выдают ваши малыши?

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