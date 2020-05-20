Певица Сиа призналась, что усыновила двоих 18-летних парней

44-летняя австралийская певица Сиа призналась, что усыновила двух практически взрослых парней. 19 мая в шоу The Morning Mash Up радио SiriusXM ведущий напомнил артистке, что в январе она заявила о том, что приняла в свою семью из детдома.

«Вообще-то в прошлом году я усыновила двоих сыновей. Им обоим тогда было по 18 лет, а сейчас уже по 19. Они были уже слишком взрослыми для системы опекунства. И да, я люблю их», — призналась звезда.

Сиа рассказала, что один из парней довольно тяжело переживает период самоизоляции. По словам певицы, оба — довольно трудные ребята, но стараются получить образование.

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Напомним, что женщина является открытой бисексуалкой, недолго была замужем за мужчиной, а в последние годы одна. Артистка признается, что с появлением сыновей у нее не остается времени на отношения. В свежем интервью она даже призналась, что недавно предлагала своему другу диджею Diplo секс без обязательств, чтобы просто развлечься.