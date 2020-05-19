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В России разработали онлайн-смены для детей, которые не поедут в летние лагеря

Не все организации отдыха и оздоровления смогут открыться летом 2020 года.

В России разработали онлайн-смены для детей, которые не поедут в летние лагеря
Ну уж лето проводить онлайн совсем будет грустно. Фото: Russian Look

Министерство просвещения РФ разработало программу занятости для детей, которые грядущим летом не смогут попасть в летние лагеря из-за коронавируса. Чиновники призвали на помощь педагогические вузы, и вместе они придумали для школьников онлайн-смены, сообщает ТАСС. Этот проект призван занять детей, чтобы те не попадали на «деструктивные сайты».

Как рассказала замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, в этом году министерство рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей с 1 июля.

В этом случае смены в летних лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней, и тогда до сентября их можно будет провести четыре раза. В организованном отдыхе детей будут наблюдаться и другие изменения: воспитанникам и сотрудникам лагерей будут проводить тесты на коронавирус, а также придется отказаться от «родительских дней».

Ранее чиновники планировали отправить на отдых около 7 миллионов детей, используя более 45 тысяч лагерей, но из-за эпидемии и ее последствий летом смогут открыться только 33 347 таких организации. Как следствие, не все школьники смогут отправиться на отдых и продолжат коротать досуг за компьютерами.

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