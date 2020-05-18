«Конечно, я тебя люблю»: сын Водонаевой уговорил мать оставить его с отцом

Скандальная модель и телезвезда Алена Водонавева поделилась в Instagram видеороликом, который ей прислал 9-летний сын Богдан. Дело в том, что неделю назад мама отправила его погостить к отцу, и 18 мая мальчик должен был вернуться домой. Но вместо себя от прислал сообщение о том, что очень хочет еще погостить у папы.

«Мам, я не хочу тебя как-то этим обидеть. Я не говорю, что я по тебе не соскучился. Дело в том, что я давно не был у папы. Пожалуйста, отпусти… Я реально по тебе скучаю. Я клянусь, я по тебе скучаю. Я даже сейчас… Ну не сейчас прям, я вечером перед сном сильно-сильно скучаю. Но я реально хочу у папы еще на неделю остаться. Но это не говорит о том, что я тебя не люблю. Конечно, я тебя люблю. Я люблю вас с папой одинаково. Просто я давно, реально, не был у папы. Я два месяца с тобой провел! Я хочу сейчас с папой побыть. Ну реально», — сказал Богдан на камеру и мило улыбнулся.

Водонаева отметила, что сын применил против нее хитрость и харизму, поэтому она не смогла отказать. Нужно добавить, что оба родителя Богдана находятся на самоизоляции, поэтому вопрос, с кем и как остается ребенок, сейчас стоит гораздо более остро, ведь с ним нельзя повидаться в любой момент. Но, похоже, мальчик сумел быть достаточно убедительным.

Напомним, с 2009 по 2013 годы Алена была замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, в этом браке и родился Богдан. Несмотря на то, что совместная жизнь супругов не сложилась, отец мальчика принимает активное участие в его воспитании и часто проводит с ним время. В марте, когда Водонаева в очередной раз отдала наследника отцу, юноша вернулся домой больным. Своей обидой на мужчину модель поспешила поделиться в Instagram.