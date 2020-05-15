«Это было тяжело»: беременная дочь Шварценеггера полюбила соленые огурцы и мороженное

О том, как девушка в положении проводит карантин, рассказал ее муж, актер Крис Прэтт.

Голливудский актер Крис Прэтт, известный по фильмам «Стражи галактики» и «Пассажиры», рассказал о том, как изменилась его жена во время беременности. Напомним, 40-летний артист состоит в браке с 30-летней дочерью Арнольда Шварценеггера — Кэтрин. Девушка является писательницей, и для нее это будет первый ребенок. Прэтт же уже имеет сына от предыдущей жены.

На днях актер по видеосвязи ответил на вопросы ведущего шоу Extra’s Билли Буша. Он рассказал о том, как самоизолировался вместе с супругой. Она сама стрижет мужа на карантине, а также демонстрирует типичные для беременных изменения вкуса. Девушка питается необычным сочетанием продуктов и своего благоверному тоже дает их попробовать.

«Это было тяжело. Соленья и мороженое… Я никогда не думал, что так сильно полюблю их», — поделился будущий папа.

Также он рассказал, что недавно решил пожаловаться жене на лишний вес и боль в пояснице, потом встретил ее мягкий взгляд и понял, что по сравнению с ней ему сейчас грех жаловаться.

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Добавим, что когда пандемия коронавируса нарушила планы всех киношников, Прэтт как раз снимался в фильме «Мир юрского периода: Власть». Пока продолжается карантин, актер запустил в Сети акцию, победители которой смогут попасть на съемочную площадку после возобновления работы студии.