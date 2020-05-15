«Поцелуй моего любимого мальчика»: Кастерова поделилась снимком подросшего сына от Малкина

Популярная телеведущая Анна Кастерова в Instagram разместила снимок своего трехлетнего сына Никиты, который нежно целует любимую маму. Фотография сделана на берегу океана. Супруга хоккеиста Евгения Малкина встала перед своим сыном на колени.

«Поцелуй моего любимого мальчика». Анна Кастерова

Отметим, что сын Никита в звездной семье родился 31 мая 2016 года в Америке. Кстати, нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин обладает двойным гражданством — России и США. А вот его сын Никита по паспорту американец, так как родился в этой стране.

Добавим, что сейчас семья Малкина и Кастеровой находится в их особняке в США. Они с нетерпением ждут, когда в НХЛ продолжится сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Евгений Малкин, как известно, является одним из лучших российских нападающих последнего десятилетия. Во время межсезонья вместе со своей семьей он часто приезжает в Россию, где у него много родственников. Начинал свою карьеру хоккеист в Магнитогорске Челябинской области.