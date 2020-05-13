«Захватывающе, эмоционально, здорово»: Кортни Кокс рассказала о своей беременности

Ко Дню матери, который в западных странах отмечается во второе воскресенье мая, американская актриса Кортни Кокс дала интервью своей 15-летней дочери Коко. Звездная мама рассказала единственной наследнице о своем периоде беременности и в целом о материнстве. Видео их разговора опубликовано на Facebook в рамках шоу «9 месяцев».

Courteney & Coco | 9 Months | Facebook Watch Mom knows best. Take a look into Courteney Cox's pregnancy journey as Coco asks her about the road to motherhood. 💖 #My9Months #HappyMothersDay Опубликовано 9 Months with Courteney Cox Воскресенье, 10 мая 2020 г.

Девочка спросила звезду «Друзей», каково это быть беременной.

«Захватывающе, эмоционально, здорово», — ответила 55-летняя актриса.

Кортни рассказала, что когда она была в положении, то ее любимой едой стали творог и помидоры. Дочь нашла это сочетание «отвратительным». Она спросила Кокс, какая первая ассоциация приходит ей в голову к слову «мать». Та ответила: «Любовь».

Затем подросток попросила родительницу описать ее несколькими словами как ребенка.

«Абсолютно восхитительная, любопытная, с невероятным чувством юмора и изворотливостью», — выкрутилась мама, после чего обе трогательно обнялись.

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Добавим, что шоу «9 месяцев» нацелено на пары, испытывающие различные трудности во время беременности. Кокс для него отличный пример, потому что в свое время у актрисы было восемь выкидышей. Долгое время она не могла до конца выносить ребенка. Даже красавица Коко, по слухам, была зачата с помощью ЭКО. Ее отцом является актер и рестлер Дэвид Аркетт, с которым Кортни состояла в браке в 1999-2013 годах.