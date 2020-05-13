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Климова призналась, что спокойно отпускает сыновей в новую семью отца к Кристине Бродской

По словам актрисы, она рада, что Корней и Матвей общаются с Игорем Петренко и его новой супругой.

Климова призналась, что спокойно отпускает сыновей в новую семью отца к Кристине Бродской
Климова не мешает сыновьям общаться с новой семьей отца/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что не строит преград своему бывшему мужу, актеру Игорю Петренко, и он спокойно общается с из общими сыновьями Корнеем и Матвеев. Дети Климовой часто приходят в дом к актрисе Кристине Бродской, новой жене Петренко.

Отметим, что от Кристины Бродской у актера три дочери – София-Каролина, Мария и Ева. Младшей девочке всего годик. Они живут в Санкт-Петербурге.

«Слава Богу. Я рада, что они общаются с отцом и его новой семьей. Никаких преград я не строю».

Екатерина Климова

Как отметила актриса, она не может назвать себя хорошей подругой. «Со мной сложно дружить. У меня мало свободного времени. Я либо на работе, либо занимаюсь детьми, либо работаю над своей внешностью. Общения для души в моей жизни немного. Редко, когда могу выбраться с подругой и просто выпить кофе», — заметила Екатерина Климова.

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