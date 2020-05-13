Тест на выдержку: двухлетняя дочь Кайли Дженнер прошла испытание конфетами

Звездная мама оставила малышку наедине со сладостями и наказала ничего не брать.

В Сети гуляет новый челлендж для мамочек и их детей. Задание такое: нужно оставить своего ребенка наедине с миской, полной конфет, но запретить брать сладости, пообещав, что сам дашь парочку конфет чуть позже. Взрослый должен ненадолго отойти, но оставить скрытую камеру снимать малыша — как тот послушается маму или же нет.

Например, такую проверку на прочность устроила своей 2-летней дочери Сторми самая молодая миллионерша планеты, модель Кайли Дженнер. Она положила перед дочкой большую тарелку со сладостями, а сама отошла в ванную, наказав малышке не брать угощения. Молодая мама объяснила девочке, что сама даст ей три конфетки, когда вернется.

На ролике видно, что Сторми прямо разрывает от искушения, но она не осушалась мать. В момент, когда ее воля почти была сломлена, девочка специально отвлеклась на телевизор и стала повторять себе в слух: «Терпение, терпение». В итоге малышка выдержала испытание, чем очень порадовала свою родительницу и ее многочисленных подписчиков (Кайли находится в десятке самых популярных Instagram-блогеров в мире).

Напомним, модели всего 22 года. Она является звездой реалити-шоу «Семейство Кардашян» и владелицей собственной косметической компании. Замужем за рэпером Трэвисом Скоттом. Сторми пока их единственный ребенок.