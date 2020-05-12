Вместо «Щенячьего патруля»: Савичева привила дочери любовь к советским мультикам

33-летняя певица Юлия Савичева уже почти три года, как стала мамой. У нее и композитора Александра Аршинова подрастает дочь Аня. Недавно артистка написала пост в Instagram о том, какие мультики смотрит дома вместе с наследницей.

Юлия рассказала, что сама выросла на историях про голубого щенка, котенка по имени Гав и бременских музыкантах. Но когда у нее появился ребенок, Савичева неожиданно для себя окунулась в миры «Фиксиков» и «Щенячьего патруля». Сейчас она даже знает по именам персонажей этих сериалов.

Артистка отмечает, что мультфильмы ее детства были совсем другими: они проигрывали в яркости с красочности, но прививали детям душевность и искренность. В связи с этим Савичева стала устраивать дочке семейные просмотры старых советских мультфильмов и получила от этого некоторый результат.

«И вы знаете, сейчас Аня намного чаще просит поставить «Чебурашку» или «Чунга-чангу», чем тот же самый «Щенячий патруль». Я хотя бы могу подпеть любимые песни детства», — поделилась певица.

В конце поста Юлия спросила мнение своих поклонников: стоит ли современным детям смотреть советские мультики или это уже пережиток прошлого.

А вы как думаете?