«Мать — самый сильный человек на Земле»: Анджелина Джоли рассказала о своей родительнице

Голливудская актриса Анджелина Джоли написала в своей колонке в New York Times трогательную заметку о матери. Известно, что «Лара Крофт» родилась в звездной семье: ее родителями — оскароносный американец Джон Войт и франко-канадская актриса Маршелин Бертран. После почти десяти лет брака они развелись. В 2007 году женщина умерла от рака. Джоли часто вспоминает ее, когда говорит о своем собственном здоровье.

Но в этот раз она описала свою родительницу как супругу и мать.

«Когда я оглядываюсь назад, то вижу, насколько ее смерть изменила меня. Это было не внезапно, но что-то так сильно сместилось внутри. Потеря материнской любви и теплых, мягких объятий — это все равно, что кто-то сорвал с тебя защитное одеяло», — пишет актриса.

Актриса призналась, что очень любила свою мать. По ее воспоминаниям, той нравилось чувствовать себя живой и «зажигать» под роковые песни.

«Когда у моего отца был роман на стороне, это изменило ее жизнь. Это сожгло ее мечту о семейной жизни. Но она все еще любила быть матерью. Ее мечты о том, чтобы стать актрисой, угасли, когда она обнаружила, что в 26 лет воспитывает двоих детей от знаменитого бывшего, который бросил длинную тень на ее жизнь. После того, как она умерла, я нашла видео о ее роли в короткометражном фильме. Она была хороша. Актерская карьера была возможна для нее», — вспоминает Джоли.

Звезда призналась, что, когда завела собственных дочерей, стала лучше понимать свою мать. Та всю жизнь боролась за то, чтобы у ее детей было все хорошо (у Джоли есть старший брат Джеймс). Сейчас Анджелина благодарит родительницу за то, что, оставшись одна, может окружить теплом своих детей.

Рассказывая о Маршелин, Джоли вспомнила и матерей-беженцев, с которыми познакомилась во время своих гуманитарных миссий в страны третьего мира.

«Благодаря беженцам я пришел к выводу, что мать — самый сильный человек на Земле. Мягкость ее кожи обманчива. Она — сила, движимая любовью и верностью. И нет никого, кто решает больше проблем», — пишет актриса.

Она вспомнила матерей, которые страдали от войны, насилия и угнетения, но делали все, чтобы защитить своих детей. Звезда выразила дань уважения тем, кто, оказавшись без ничего, последние крохи отдавал ребенку.