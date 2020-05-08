«Дети – наши учителя»: Санта Димопулос высказалась о том, когда стоит заводить ребенка

Экс «ВИА Гра» Санта Димопулос поделилась в Instagram личным мнением о детях. Полгода назад певица во второй раз стала мамой, родив дочь Софию, также у нее есть 11-летний сын от бывшего гражданского супруга.

«Дети — наши учителя. Они приходят в нашу жизнь учить нас, помочь нам осознать свои ошибки и искаженное мировосприятие, — пишет артистка. — Через них мы познаем абсолютную настоящую любовь, сами становимся этой любовью и несем ее в мир».

Санта поделилась своим давним наблюдением, что люди, не умеющие любить других людей и природу, не имеющие внутренней потребности помогать другим, рожают детей из эгоистических целей и не становятся хорошими родителями.

Женщина привела ряд ситуаций, когда не стоит рожать ребенка. К ним она отнесла стереотипы «мне уже пора» и «это удержит мужчину», а также моменты, когда детей заводят ради материнского капитала, необходимости продолжения рода или попытки реализовать в наследнике собственные несбывшиеся мечты. Желание доказать окружающим, что у тебя в жизни все хорошо, с помощью ребенка Димопулос тоже не одобрила.

По ее словам, дети — дар, к которому нужно быть готовым. Когда они появляются от радости и любви, тогда приносят родителям счастье и новый смысл жизни. В других случаях малыши, наоборот, станут источником хлопот, раздражения и суеты.

В конце женщина отметила, что никому не навязывает свое мнение — просто высказала собственные мысли о материнстве.