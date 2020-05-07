Необычное имя, данное Илоном Маском своему сыну, не может быть принято властями

По закону Калифорнии чиновники не имеют право вписывать цифры и символы в свидетельство о рождении.

Власти штата Калифорния вряд ли дадут миллиардеру Илону Максу снова побыть самым эксцентричным человеком на земле. Экстравагантное имя, которое известный изобретатель дал своему новорожденному сыну на днях, не может быть принято чиновниками и вписано в свидетельство рождении.

Напомним, 5 мая бизнесмен сообщил, что его жена — канадская певица Граймс — родила ему еще одного наследника. У Маска уже есть пятеро детей от первого брака, но для его нынешней возлюбленной это первый ребенок. Практически сразу Илон заявил, что назовет мальчика X Æ A-12 («Икс Эш Эй-твелф»). Позже родители пояснили, что значат эти символы и цифры, однако как ребенок будет жить с таким именем — осталось загадкой.

Однако на пути у Маска в этом вопросе должна встать американская бюрократия, которая запрещает использовать в имени ребенка цифры и «эльфийские руны».

«В Калифорнии вы можете использовать только 26 символов английского языка в имени вашего ребенка. Таким образом, у вас не может быть чисел, римских цифр, ударений, акцентов или смайликов. Хотя апостроф для имени О’Коннор, например, приемлем», — цитирует издание People адвоката по семейному праву Дэвида Гласса.

Наверняка такой находчивый человек, как Илон Маск, найдет выход из этой ситуации. Например, в документах он может назвать сына Эшом, ну а дома уже обращаться к нему как угодно. Если только это решение не покажется эксцентричному миллиардеру слишком простым.