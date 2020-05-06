Вся семья ликует: младшая дочь Брюса Уиллиса освоила двухколесный велосипед

Недавно жена голливудского актера Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг, смогла воссоединиться со своим супругом, который проводит карантин в загородном доме своей бывшей возлюбленной Деми Мур. Вместе с ней к звездному папе приехали и его младшие дочери — 8-летняя Мейбел и 6-летняя Эвелин¸ у которой как раз 5 мая был день рождения.

Пока поклонники обсуждают, насколько бывшей и нынешней женам Уиллиса комфортно вместе под одной крышей, все семейство актера (у Брюса три взрослых дочери от Мур и две юных — от Хеминг) радуется воссоединению. Это хорошо демонстрирует видео, которое супруга «Крепкого орешка» выложила в Instagram.

Поясним, в свой день рождения маленькая Эвелин решила отказаться от страховочных колес на велосипеде и впервые прокатилась на двухколеснике. Это надо видеть, как вся семья ликует, поддерживая малышку, которая стала не только взрослее, но и отважнее. Вот что значит иметь любящих родителей и целую кучу старших сестер.

Кстати, по семейной традиции, именинницу макнули носом в торт во время поздравления. А в России обычно принято дергать за уши…