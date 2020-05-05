«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку
«Сказки на ночь»
«Три поросенка»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Бритни Спирс грубо поздравила мать с днем рождения, пообещав больше не выражаться

Звезда заявила маме, что больше не будет сквернословить.

Бритни Спирс грубо поздравила мать с днем рождения, пообещав больше не выражаться
Бритни Спирс поздравила маму с днем рождения. Фото: globallookpress.com

4 мая американская поп-звезда Бритни Спирс поздравила свою маму Линн Айрен Бриджес с днем рождения, выложив в Instagram совместное фото, на котором обе женщины от души смеются. Под снимком певица оставила хулиганскую, но все же трогательную подпись.

«С днем рождения, мама! О боже, мы с тобой делились лучшим смехом, известным человечеству… Мне все равно, я скажу это…. Я, (нецензурное слово на английском языке. — Прим. авт.), люблю тебя! И я больше не буду произносить слово на букву F», — написала Бритни.

Бритни Спирс с матерью
Бритни Спирс поздравила маму с днем рождения. Фото: instagram.com/britneyspears/

Известно, что мать звезды раньше была учительницей в начальной школе и тренером по аэробике. С малых лет она отдала дочку в секцию художественной гимнастики, где будущая звезда сцены даже участвовала в региональных соревнованиях. Вокальные же данные Бритни получила в церковном хоре.

Детские конкурсы красоты и песенные турниры закалили в ней будущую артистку. В юности она прошла кастинг на шоу канала Disney «Клуб Микки Мауса», но ее не взяли из-за возраста. Вместо этого продюсеры помогли малышке поступить в актерскую школу в Нью-Йорке. Через три года Спирс вернулась в «Клуб», и далее уже ничто не могло свернуть ее с пути к славе.

Но, как мы знаем, звездная карьера Бритни была полна взлетов и падений. Громкие скандалы и проблемы с наркотиками принесли семье артистки немало проблем. Несколько лет назад отцу звезды даже пришлось оформить опеку над уже взрослой дочерью, чтобы она не наделала новых глупостей со своими деньгами и популярностью. Лишь к 38 годам певица встала на путь исправления и настроилась привести свои жизнь и здоровье в порядок. Вот, к примеру, отказалась от грубых слов.

Тэги

Бритни СпирсЛинн Спирсоригинальное поздравлениепоздравление в соцсетипоздравление с днем рожденияродители звезд
Loading...