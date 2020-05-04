«Дети знаменитостей особенно беззащитны»: Плющенко пообещал наказать обидчиков его сына

Речь идет о статье о «психическом здоровье» наследника фигуриста, которая появилась в Сети.

Известный фигурист Евгений Плющенко жестко отреагировал на публикацию в СМИ о «нездоровье» его сына. После постов от Яны Рудковской и Димы Билана олимпийский чемпион тоже обратился к изданию, которое ранее считал дружественным, и дал оценку его статье с экспертным мнением о развитии 7-летнего Саши Плющенко.

Спортсмен пишет, что опубликовавшие «диагноз на расстоянии» люди позорят профессию журналистов и международный холдинг, в котором работают. Он рассказал, что сразу обратился в издание с просьбой снять с сайта публикацию о его сыне, но прошли сутки, а этого не произошло. Теперь же, когда фигурист грозит судом, ему стали поступать извинения и оправдания. Последние Евгений считает фальшивыми и отказывается им верить.

«Да, дети знаменитостей особенно беззащитны, они — объекты постоянной охоты таких вот стервятников от журналистики. Оказывается, любому из них на расстоянии можно ставить диагнозы и пороть несусветную чушь и ересь? Нет, нельзя», — резюмировал Плющенко.

Фигурист пообещал обязательно довести это дело до суда и добиться наказания для СМИ, назвав это делом жизни. Чемпион отметил, что в нем говорит не обида, а обостренное чувство справедливости.

Плющенко и Рудковскую поддержали и другие звезды первой величины.

«Женя, ты абсолютно прав! Нечего даже добавить!» — написал телеведущий Максим Галкин в комментариях. «Поддерживаю слова Яны! И очень ей благодарна за то, что сделано ей, Женей и Димой (Плющенко и Биланом. — Прим. авт.) для ребят, которые родились с особенностями развития», — написала на своей странице модель и филантроп Наталья Водянова.

Здесь нужно добавить, что звездные родители Саши Плющенко являются послами и волонтерами фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». В произошедшем скандале они не раз отмечали, что если бы их ребенок имел определенные особенности развития, они бы этого не скрывали.