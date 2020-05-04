«У каждой семьи свои внутренние законы»: Дима Билан заступился за родителей Саши Плющенко

Сам певец хотел бы, чтобы и его в детстве воспитывали построже.

Певец Дима Билан встал на защиту своего продюсера Яны Рудковской и ее сына Саши Плющенко. Популярный артист написал большой пост в Instagram в поддержку звездного семейства и лично Гном Гномыча, у которого пресса якобы нашла «особенности развития», связанные со стремлением родителей сделать из ребенка звезду.

Билан отметил, что его 7-летний крестник Саша Плющенко — очень талантливый и целеустремленный мальчик. Он упорно занимается спортом с раннего детства, потому что это путь чемпиона. Отец серьезно тренирует его, потому что сам знает, через какие испытания проходят юные спортсмены.

Говоря о сыне Рудковской, певец вспомнил и свою семью. Недавно, поздравляя своего отца с днем рождения, Дмитрий сказал ему, что тот мог бы воспитывать сына и построже, чтобы сейчас артист был сильнее в некоторых моментах.

«Поймите же, люди, у каждой семьи свои внутренние законы, и об этом ну просто не спорят! Сконцентрироваться всем нужно на своем счастье, тихом или громком — это уже выбор каждого! — резюмировал Билан. — Я против того, чтобы детей ставили в такие полухейтерские рамки».

Певец добавил, что сам он из многодетной семьи и «биться за семью» считает благородным делом. Напомним, своих детей у 38-летнего артиста пока нет.