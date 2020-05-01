«Папа качает коляску»: в Сети появился клип о рэперах, ставших молодыми папами

В нем снялись ST, Тимати, Хамиль и другие новоиспеченные отцы.

30 апреля рэпер ST выпустил песню и короткий клип «Папа качает». 31-летний артист спел о том, как из звезды шоу-бизнеса превратился в молодого папу со всеми вытекающими последствиями.

Член группировки «Ленинград» нашел множество забавных словесных повторений в рэперском лексиконе и быте рядового родителя. Например, раньше он читал рэп, а теперь читает сказки на ночь, раньше собирал полные залы, а сегодня собрал дома кроватку, раньше стелил речитативом, а теперь стелет пеленки.

В песне нашли отражение и суровые реалии самоизоляции. ST читает о том, что клубы закрыты, его туры ограничиваются периметром двора, а качать мускулы приходился детской коляской.

Клип артист снял в домашних условиях, а, чтобы бы он получился разнообразнее, пригласил к сотрудничеству других рэперов и блогеров, являющихся молодыми отцами. Так в ролике с колясками появились Тимати, Артик, Хамиль из группы «Каста», Артем Хорев из группы Anacondaz, Александр Хоменко и Алан Басиев (супруг Иды Галич).

Напомним, что ST стал папой 12 марта 2020 года, когда его жена Ассоль Василева родила ему дочку. Девочку назвали Эстель, ловко совместив имя матери и сценический псевдоним отца.