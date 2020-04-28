Рита Дакота расскажет о том, как сделать ребенка звездой

Вечером 28 апреля певица Рита Дакота проведет в Сети бесплатный мастер-класс от Академии Игоря Крутого, посвященный тому, как детям добиться успеха в шоу-бизнесе. Анонсируя событие, артистка рассказала поклонникам в Instagram, что на эту тему у нее и других наставников есть подходящая притча.

Звезда попросила представить две машины, оказавшиеся в большом незнакомом городе: новенький Bentley и скромную «Ладу». Только в отечественном автомобиле есть навигатор, а в дорогой иномарке его нет. Обоим водителям нужно найти дорогу к новой точке, и, конечно же, первой до места доберется «Лада», несмотря на разницу в технических характеристиках.

Дакота провела параллели, что машины — это дети, а навигатор — это то самое ценное знание, которое состоявшиеся звезды могут дать ребенку.

«Ваши дети тоже могут так! И мы ищем их еще более жадно, чем вы ищите пути на сцену! Талантливые дети на весь золота! И они очень нам нужны!» — заверила Рита.

В своем мастер-классе она обещала, как же детям добиться успеха в мире музыки, и чем родители могут им помочь на этом пути. Начало мероприятия — в 20:00.