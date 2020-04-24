Всего за месяц: младшая дочь Навки сыграла мелодию на фортепиано

Известная фигуристка Татьяна Навка выложила в Instagram видео музыкального урока ее 5-летней дочери Нади. Олимпийская чемпионка рассказала, что малышка не теряет времени даром и играет на фортепиано. О том, что она начала заниматься, стало известно меньше месяца назад. На ролике видно, что движения пальцев девочки еще далеки от уверенных, но у нее получается законченная и понятная мелодия, без единой ноты «мимо».

«Кстати, а вы знали, что развитый музыкальный слух помогает в освоении иностранных языков?! Это уже не говоря о выдержке, усидчивости, концентрации и мелкой моторике, которые тренируются во время занятий музыкой! Поэтому и на пользу, и в удовольствие!» — написала Навка под видео.

Хорошо, если музыка действительно помогает учить другие языки, потому как, напомним, маленькая Надя Пескова учит, кроме русского, уже учит английский, французский и китайский. Ранее психолог подтвердил Teleprogramma.pro, что ребенок может осилить такую нагрузку, если, конечно, занятия ему самому интересны, а не проходят «из под палки».

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Напомним, что, кроме музыки и языков, младшая дочь Навки еще и участвует в ледовых представлениях, которые организовывает ее знаменитая мать. Сама Татьяна не перестает удивляться усердию и трудолюбию своей наследницы. В интервью спорсменка говорит, что Надя с малых лет является «настоящим пахарем».