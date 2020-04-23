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Психолог рассказала, как провести разговор с ребенком об эпидемии

Важно не передать малышу свои страхи — его фантазия усилит их.

Психолог рассказала, как провести разговор с ребенком об эпидемии
Ребенок обязательно спросит родителя, почему никто не ходит в школу и на работу. Фото: Global Look Press

Несомненно, родители маленьких (и не очень) детей рано или поздно столкнулись с тем, что ребенку нужно объяснить происходящее вокруг: пандемию, самоизоляцию, опасность заражения. Важно настроить ребенка на серьезное отношение к данной проблеме, но не вызывать у него чувство страха. Как это сделать, рассказала психолог Елена Пояркова.

По ее словам, если родитель молчит и никак не комментирует свою и других взрослых напряженность, то он оставляет ребенка со страхом неизвестности. Тогда в дело вступает фантазия малыша, которая рисует ему еще более пугающие картины, чем есть на самом деле.

Перед тем, как поговорить с младшим о коронавирусе, нужно оценить свои собственные страхи, чтобы не передать их родному человеку, и оценить возраст ребенка — от него зависит форма подачи информации.

«Дошкольникам можно рассказать в сказочной манере о том, что есть злодей и опасности, как надо бороться, как можно победить это «чудище», и как мы все обязательно его победим, — цитирует Пояркову ТАСС. — Детям школьного возраста уже можно рассказывать о том, что это за болезнь — коронавирус. Но здесь уже важно не просто успокоить, а отвечать на вопросы ребенка».

В разговоре с подростками важно учитывать их собственное мнение. Специалист советует спросить у ребенка в переходном возрасте, что ему самому интересно узнать о вирусе, что он думает, и о чем говорят его друзья. Родитель должен быть рядом, когда у юноши или девочки возникнет вопрос. Их нужно выслушать, ответить и не в коем случае не обесценивать.

Отговорки в стиле «здесь нечего бояться» и «всем страшно» могут натолкнуть подростка на мысль, что его эмоции не важны. Грамотный же родитель формирует в голове у ребенка образ сильного, спокойного и уверенного в себе взрослого, который всегда рядом и защитит от любой опасности.

Справка Teleprogramma.pro

Пояркова Елена Васильевна — психолог-консультант, обучалась в Институте практической психологии и психоанализа, прошла курсы повышения квалификации по программам «Системная семейная психотерапия» и «Системная терапия М. Боуэна». Ведет практику с 1999 года. С 2005-го занимается преподавательской деятельностью. Преподаватель Центра семейной системной психотерапии, соавтор книги «Он и Она. Любовь в вопросах и ответах».

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