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Супругам и собирающимся пожениться разрешили становиться крестными одного ребенка

Священник уточнил перечень лиц, которые могут стать крестными.

Супругам и собирающимся пожениться разрешили становиться крестными одного ребенка
Крещение - важный обряд, который открывает для ребенка другие таинства церкви. Фото: Russian Look

Кто может, а кто не может стать крестным ребенка в православной традиции. На эти вопросы изданию Woman’s Day ответил протоиерей Александр Ильяшенко. Священник развенчал некоторые суеверия и слухи о данном церковном таинстве.

Например, незамужние и бездетные девушки могут становиться крестными матерями. Приметы, что они потом не выйдут замуж и не заведут своих детей, — выдумки. Беременные женщины тоже допускаются. Родственники могут быть крестными: бабушки, дедушки, дяди, тети, братья и сестры малыша (любого разумного возраста). А также кумовья и те, кто ранее уже крестил другого вашего ребенка.

Недавно церковь отменила запрет на то, что крестными родителями может стать супружеская пара или люди, которые собираются пожениться. Вообще ребенка можно крестить и без крестных, но только в исключительных случаях. Также эту роль может сыграть и батюшка, совершающий таинство, и монахи, хотя им запрещено иметь своих детей.

А вот, кто не может стать крестным: кровные или приемные родители ребенка, отчим или мачеха, которые собираются воспитывать его как своего, атеисты, некрещеные люди, приверженцы других религий и конфессий христианства, а также душевнобольные. Еще один запрет — для женщин в первые 3-7 дней цикла. Ну и, конечно же, нужно серьезно относиться к статусу крестного. Человек, который не собирается заниматься духовным воспитанием ребенка, сам живущий не божьим заповедям, малознакомый или вообще незнакомый для родителей малыша не должен брать на себя эту ответственность.

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дети и родителикрестная мамаКрестныекрещениеобрядправославиерелигияцерковь
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