Бой за мамино внимание: как преодолеть конфликты между детьми

Если в семье не один ребенок, конфликты между братьями и сестрами будут неизбежны. Опытный психолог Марина Позина отмечает, что это нормально — дети учатся отстаивать свое «я». Ревность и неравенство у старших и младших возникает сама собой по естественным причинам. Чаще всего — это борьба за внимание родителей. И последние, конечно же, должны правильно реагировать на детские конфликты.

«Первое — важно понять, за что идет конкуренция. За игрушки? Все просто! Позвольте каждому иметь свои. За время и внимание родителей? Уделяйте внимание каждому. Конечно, трудно, но придется выкручиваться и находить в себе родительскую мудрость, которая проявится в грамотном подходе. С каждым из детей нужно будет придумать свои занятия, во что-то поиграть. И обязательно вместе», — цитирует Позину портал Wday.

Второе, что стоит сделать, — обеспечить каждому ребенку его личное пространство. Хорошо, когда квартира большая. Но если жилплощадь не позволяет каждому иметь свой угол, можно поставить для каждого малыша свою тумбочку или столик. Эта элементарная вещь позволит ребенку ощутить свое пространство и свою собственную значимость.

И, конечно же, стоит помнить вековую истину — дети копируют своих родителей. Мама и папа не должны устраивать открытых споров и скандалов. Если взрослые решают вопросы в мирном диалоге, то ребенок будет перенимать эту модель поведения, а не драки и оскорбления.

Еще один важный момент кроется в том, что «баталии» братьев и сестер чаще всего проявляются дома, когда они находятся на своей территории и своеобразно делят ее. Но стоит им оказаться на чужой территории, как бывшие соперники легко могут стать друзьями, почувствовать свою общность и родство. Тем, кто беспокоится о драках своих детей, нужно понаблюдать за ними в сторонней среде. Если «домашние враги» объединяются, то в отношениях в семье все в порядке.

Справка Teleprogramma.pro

Позина Марина Борисовна — заведующая кафедрой психологии университета «Синергия», кандидат психологических наук, доцент, также преподаватель музыки. Стаж работы по специальности — 23 года.