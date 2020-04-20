«У меня нет их разрешения»: Ева Мендес объяснила, почему не публикует фото детей

46-летняя актриса Ева Мендес, гражданская жена голливудского красавчика Райана Гослинга, не показывает своих детей в социальных сетях. Напомним, у пары две дочери — 5-летняя Эсмеральда и 3-летняя Амада.

Недавно женщина четко пояснила свою позицию по этому вопросу. Один из поклонников написал ей в Instagram, что она могла бы выкладывать снимки своего супруга, который и вовсе не ведет блогов. В ответ актриса пояснила, что ее возлюбленный и дети — это личное, и выкладывать моменты их повседневной жизни она не собирается. И если с Райаном Ева еще может опубликовать фото-воспоминание, например, то насчет дочерей она очень категорична.

«Мои дети еще очень маленькие и не понимают, что на самом деле означает публикациях их снимков, у меня нет на это их разрешения. Я не буду публиковать их фотографии, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы дать мне свое согласие», — цитирует Мендес издание «Сплетник».

При этом женщина все-таки дозировано делится информацией о своих домашних, правда, только в формате слов. Но, как выглядят ее дети, общество знает только благодаря снимкам папарацци.

Согласны с такой позицией матери, или вы стали бы публиковать снимки маленьких детей?