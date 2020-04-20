Как воспитать гения: что подсказывает опыт мам знаменитостей

Как мотивировать ребенка, чтобы он вырос гением, ну или хотя бы просто успешным человеком? Журнал Wday сделал интересную подборку и собрал секреты матерей известных мужчин, менявших «правила игры» в своей сфере деятельности.

Сооснователь корпорации Apple Стив Джобс был приемным ребенком. Его биологические родители отказались от него, и в 6 лет мальчик узнал эту горькую правду. Маленький Стив, конечно же, расстроился, но его новая мама Клара Джобс сказала ему тогда следующие слова: «Мы любим тебя. Ты особенный мальчик, и мы твоя семья!» Затем женщина не раз повторяла пареньку, что он — особенный, уникальный, единственный. Это помогло ему раскрыть свой потенциал и показать свою уникальность на деле.

Один из самых популярных писателей современности Стивен Кинг рос болезненным ребенком. Практически весь период первого класса мальчик провел не за партой, а дома лежа на диване дома. Его мама Рут давала сыну комиксы, чтобы тот самостоятельно учился читать. Паренек быстро освоил буквы, а потом даже написал рассказ по одному из комиксов. Родительница прочла это произведение и сказала: «Получается бесподобно! Но лучше придумай собственный сюжет, а не пересказывай то, что придумали за тебя». Ее секрет в том, что она вовремя разглядела и поддержала талант своего ребенка.

Еще один известный Стивен — режиссер Спилберг — получил заряд уверенности в своем хобби от матери Леи. Несмотря на то, что женщина воспитывала четырех детей, она находила время для общения со всем семейством. Она стала одной из первых актрис его любительских фильмов, снятых на портативную камеру, подаренную отцом. А когда режиссер снимал свой первый полнометражный фильм, его мама бесплатно кормила всю съемочную группу. Ее пример показывает нам: нужно быть другом собственному ребенку и разделять его интересы.