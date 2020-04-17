«Что, слабак, сдулся, да?»: Кожевникова устроила детям спортивный лагерь

Актриса Мария Коженикова показала тренировку своих детей — 6-летнего Ивана и 5-летнего Максима. Для них звезда «Универа» ведет отдельный аккаунт в Instagram.

На свежем ролике запечатлено, как мальчики качают пресс. Ребят подвешивают за руки в метре над землей и заставляют поднимать ноги, чтобы коснуться коленями живота. Тренер довольно строг, но засчитывает упражнение, даже когда малыши выполняют его не до конца. В итоге Максим поднял ноги 30 раз, а его старший брат — 40.

Снимающая тренировку мама подбадривает своих наследников, хваля за старания. В конце ролика мальчикам предложили сделать еще отжимания. Ваня согласился и выполнил упражнение на последних силах. А Максим ушел с площадки, наверное, обиделся на то, что брат обошел его в прессе.

«Что, слабак, сдулся, да? Иди, посмотри, как пацаны занимаются!» — крикнули ему вслед.

Вот так, никаких поблажек, даже если ты — ребенок звезды.

А как вы тренируете своих детей? Так же или, может, еще жестче?