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«Что, слабак, сдулся, да?»: Кожевникова устроила детям спортивный лагерь

Актриса поделилась видео тренировки своих сыновей.

«Что, слабак, сдулся, да?»: Кожевникова устроила детям спортивный лагерь
Мария Кожевникова самоизолировалась вместе со своей семьей. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Коженикова показала тренировку своих детей — 6-летнего Ивана и 5-летнего Максима. Для них звезда «Универа» ведет отдельный аккаунт в Instagram.

На свежем ролике запечатлено, как мальчики качают пресс. Ребят подвешивают за руки в метре над землей и заставляют поднимать ноги, чтобы коснуться коленями живота. Тренер довольно строг, но засчитывает упражнение, даже когда малыши выполняют его не до конца. В итоге Максим поднял ноги 30 раз, а его старший брат — 40.

Снимающая тренировку мама подбадривает своих наследников, хваля за старания. В конце ролика мальчикам предложили сделать еще  отжимания. Ваня согласился и выполнил упражнение на последних силах. А Максим ушел с площадки, наверное, обиделся на то, что брат обошел его в прессе.

«Что, слабак, сдулся, да? Иди, посмотри, как пацаны занимаются!» — крикнули ему вслед.

Вот так, никаких поблажек, даже если ты — ребенок звезды.

А как вы тренируете своих детей? Так же или, может, еще жестче?

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