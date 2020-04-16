«Засмеялась в лицо этому бреду»: Хилькевич приснился пророческий сон про дочерей

Актриса призналась, что несколько лет назад мечтала о сыне.

33-летняя актриса и мать двоих детей Анна Хилькевич вспомнила один эпизод из периода, когда она только начинала встречаться со своим нынешним мужем — бизнесменом Артуром Волковым. Было это семь или восемь лет назад.

«Мне приснился сон, будто у нас с Артуром две светленькие дочери, с разницей в два-три года, — написала артистка в Instagram. — Я засмеялась в лицо этому бреду, потому что знала, что у меня будет сын-брюнет, весь в отца».

По иронии судьбы, у Хилькевич родились две дочери — Арианна в 2015 году и Маша в 2018-ом, — обе светленькие. Хотя, может и сын-брюнет тоже появится.

В дни самоизоляции актриса и ее муж выкладывают в Сеть видео, как они весело играют со своими дочерьми. В программе танцы с энергичными движениями и элементами игры. Семья звезды «Елок» и «Универа» явно рада, что мама, наконец, дома и не пропадает на съемках.