Любимая игрушка ребенка может дать ключ к его будущей профессии

Оказывается, любимая игрушка вашего ребенка может указывать на наличие у него предрасположенности к какой-либо профессии в будущем. Стоит обратить внимание, с чем больше всего любит играть ваш малыш, чтобы понять, в какую стезю его направить в дальнейшем. Полезные подсказки в этом вопросе составил женский портал wday.

Кукла (причем как для девочек, так и для мальчиков) позволяет ребенку выражать любовь к людям и заботу. Малыш придумывает куколкам имена, личности, выстраивает между ними отношения и диалоги. Вполне возможно, в будущем ребенок будет неплохо разбираться в людях и может стать учителем, актером, писателем, священником или режиссером.

Мягкие игрушки в эмоциональном плане становятся для маленького человека не только друзьями, но и защитниками, дают ощущение безопасности. В будущем такой ребенок сам может стать любящим родителем. А среди профессий ему подойдут такие, в которых можно проявить тепло и заботу: врач, ветеринар, парикмахер.

Солдатики развивают дисциплину и любовь к истории. Увлечение ими совсем не значит, что ребенку предначертано стать военным. Скорее это сигнал к тому, что у него есть тяга к накоплению информации. В будущем ему будет проще работать с цифрами и фактами. Подойдут юридические и экономические профессии.

Машинки указывают на технический склад ума — ребенок может стать компьютерщиком или инженером. Но если у него просматривается любовь к скорости, то психологи советуют отдать малыша в спортивную секцию.

Увлечение пластилином и раскрасками указывает на творческую личность. Если развивать стремление ребенка к самовыражению, он может стать дизайнером, художником, изобретателем. Есть и более «приземленные» профессии, например, визажист.

Конструкторы требуют наличие у малыша и фантазии, и технического склада ума, и терпения. Долгие собирания чего-либо воспитывают в человеке усидчивость, стрессоустойчивость и умение планомерно двигаться к цели. Ребенку подойдет карьера ученого, военного и такие кропотливые профессии, как хирург или ювелир.

Если же малыш увлекается не игрушками, а другими предметами (пульт от телевизора, мышка от компьютера), это говорит о том, что ребенок думает, будто взрослые прячут от него самое интересное, а взамен подсовывают детские вещи. В будущем такой индивид может вырасти гением, а может удариться в криминал. Такого малыша не стоит оставлять играть одного, лучше предложить ему совместную увлекательную игру со взрослыми или другими детьми.