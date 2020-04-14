«Ребенок уложен, муж сыт»: рэпер ST удивился энергичности своей жены

После домашних дел и заботы о ребенке у Ассоль Васильевой остаются силы на съемку веселых роликов.

Рэпер ST, он же Александр Степанов, выложил в Instagram видео веселого челленджа со своей женой Ассоль Васильевой. На ролике мужчина изображает ковбоя, скачущего на лошади, а его супруга выступила в роли кобылы, размахивая волосами, как будто это конский хвост.

Отметим, что совсем недавно семейная пара впервые стала родителями. Их дочке Эстель едва исполнился месяц. Однако, у молодой мамы остается энергия, чтобы поддерживать мужа в интернет-забавах.

«Знаете выражение про русскую женщину, которая коня остановит, в горящую избу войдет… Так вот, спасибо тебе, любимая Ассоль, что дома порядок, ребенок уложен, муж сыт, а у тебя еще и сил, и терпения на «ТикТок» хватает», — написал Степанов под роликом.

Добавим, что Васильева, родив ребенка, теперь охотно делится в соцсетях полезным контентом для мамочек. И правда, откуда только силы берутся с младенцем на руках?