«Злая-злая нехорошая змея молодого укусила воробья»: какие книги можно почитать детям на самоизоляции

2 апреля - Международный день детской книги. В этот день, 215 лет назад, родился Ганс Христиан Андерсен.

Дети любят книги. Они нужны им как воздух, как кислород, без которого не горит огонь воображения. И родители любят детские книги: ими можно занять ребенка, развлечь, воспитать. Книги помогают ответить на сложные вопросы, на которые не все взрослые могут найти правильные, «детские» ответы.

Мы решили собрать список книг, которые, на наш взгляд, могут понравиться вашим детям скоротать время на карантине.

«Самые добрые в мире» и «Денискины рассказы»



Например, как рассказать ребенку о смерти, чтобы не напугать? Как осторожно объяснить, что жизнь конечна, что это печально, но неизбежно?

Начните с книги «Самые добрые в мире» Ульфа Нильсона и Эвы Эриксон. Она предназначена для младшего школьного возраста, но все понятно и пятилетке. Маленькие герои хоронят умерших шмеля, птичку, зайца. Делают это спокойно, старательно и «по всем правилам». История, рассказанная авторами, поможет малышам приблизиться к главной загадке жизни, а взрослым завести разговор на недетскую тему.

Если вам нужно разобраться с ежедневными проблемами – читайте «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Дениска Кораблев – как Малыш из «Карлсона» такой же обыкновенный мальчик, в душе которого бушуют необыкновенные страсти. Он – друг каждого ребенка, его все знают и все понимают. А сам он, если чего не понимает, старается разобраться. И многие из его открытий могут уберечь маленьких читателей от изобретения собственного «велосипеда».

«Злая-злая нехорошая змея молодого укусила воробья»

Помните это стихотворение? А что дальше? Почитайте детям «Айболита и Воробья» и обязательно вспомните. Советуем обратить внимание на серию «Новые старые книжки». Эта удивительная серия издательства «Энас» собрала книги, на которых росли сегодняшние родители, и даже их родители. С теми же обложками и иллюстрациями.

В серию входит 47 книг: «Голубая чашка» Аркадия Гайдара, «Конек-Горбунок» Петра Ершова, «Золотой ключик» Алексея Толстого, «Слепая лошадь» Константина Ушинского, «Когда никого нет дома» Саши Черного и другие. «Новые старые книжки» — это о главном.

Кстати, про Айболита. Вы знали, что любимого миллионами Айболита Чуковский «подглядел» у Хью Лофтинга, автора книги «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Недавно на экраны вышел одноименный фильм, в котором перед зрителями предстает заросшего щетиной доктор, живущий среди зверей в заброшенном поместье. Но с чего все началось? Чтобы узнать, нужно прочитать книги, написанные о приключениях доктора. Кстати, первые из них вышли ровно 100 лет назад.

На злобу дня: ребенок в изоляции

11-летний Алекс, пять месяцев ждет папу на чердаке разрушенного дома. Любимый герой Алекса — Робинзон Крузо. Но, пожалуй, если бы Робинзон прочитал книгу об Алексе, ему было бы чему поучиться у изобретательного мальчика.

«Остров на Птичьей улице», Орлев Ури — очень подходящая для самоизоляции книга. Она рассказывает о еврейском мальчике, который вынужден скрываться в развалинах варшавского гетто времен Второй мировой войны. Книга о холокосте не может быть легкой и веселой. Не та тема. Но свет надежды пронизывает все произведение. Кстати, автор романа Орлев Ури – единственный израильский писатель, получивший премию Андерсена.

А вот притча-сказка Анна Гавальда «35 кило надежды» — книга легкая и светлая. Она — о пути к успеху, который может быть только одним, и своим для каждого. Мечты должны сбываться, а если мечтателя поддерживают близкие люди – сбудутся просто непременно. Герой книги 13-летний Грегуар – технарь и изобретатель. Но вот беда: он не любит учиться. При этом целью юноши становится технический лицей…

До XVIII века детской литературы не существовало

Сегодня, когда книги для детей привычная часть нашей жизни, сложно представить, что до XVIII века детской литературы не существовало. Сказки рассказывали устно, а «детские» книги носили религиозно-просветительских характер и меньше всего походили на развлечение.

Зачинателем жанра светской детской литературы стала маленькая хорошенькая книжка, которая так и называлась «Маленькая хорошенькая карманная книжечка». Она вышла в 1744 году в Англии. Ее издатель Джон Ньюбери одним из первых догадался, что воспитание приносит больше пользы, если проходит в игровой форме, что стихи и пословицы быстрее сделают «Томми хорошим мальчиком и Полли хорошей девочкой».

Книга разлетелась как горячие пирожки, а Ньюбери продолжил издания для детей, украшая их как мог, например, печатая на цветочной бумаге.

В XVIII-XIX столетиях начался расцвет литературы для детей. За дело взялись Пушкин и Аксаков, Шишков и Погорельский. Примечательно, что сегодня книги этих писателей – золотой фонд детской литературы. Дело авторов золотого века продолжили советские писатели: Чуковский и Бианки, Гайдар и Заходер, Носов, Барто и Успенский.

Сегодня детские книги пишут все: актеры, политики, домохозяйки. И это прекрасно, это увеличивает количество любви в мире.

А что вы читаете своим детям?