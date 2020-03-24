«Любовь, уважение, внимание»: психолог раскрыла секрет воспитания детей без психологических травм

В одном из свежих интервью она рассказала, какими методами ее воспитывал отец, казак по происхождению. По словам Надежды Бабкиной, он порол ее кнутом «до первой слезы». И с гордостью певица констатирует: она никогда не плакала, а, наоборот, стискивала зубы и терпела, воспитывая в себе характер.

«И ничего же, выросла сильной и успешной», – резюмирует народная артистка РСФСР и депутат, которая ратует за принятие закона о домашнем насилии.

К чему на самом деле приводят жесткие методы воспитания? Как современная психология детства предлагает формировать здоровую личность? На эти вопросы специально для читателей портала Teleprogramma.pro ответила детский и семейный психолог Нина Хомерики.

Эксперт уверена: любое физическое и/или психологическое насилие над ребенком недопустимо и не может быть ничем оправдано. Детский психолог убеждена, что такой метод – это жесткий и жестокий способ «дрессуры», не имеющий к воспитанию никакого отношения.

«Родитель, который поднимает на своего ребенка руку, делает так либо от собственного бессилия, либо исходя из своего травматичного опыта детства. Взрослый, которого били, с которым обходились жестоко в детстве, даже став успешным, богатым и знаменитым, останется с глубокой психологической травмой» Нина Хомерики

Как поясняет эксперт, на физическое или эмоциональное насилие детская психика будет реагировать лишь чувством стыда, страха, унижения, обиды. Боль ребенка, телесная, а чаще душевная, приведет к одному результату: маленький человек перестанет доверять внешнему миру, взрослым и попросту замкнется.

«Насилие и жестокость никогда не сформируют в будущем здоровую и устойчивую личность. Такая личность может вырасти лишь в семьях, где нет дисфункциональных отношений» Нина Хомерики

Тремя китами в воспитании психологически здорового ребенка эксперт называет любовь, уважение и границы. В основе родительского восприятия стоит безусловная любовь, затем – уважение к личности маленького человека и внимательность к его потребностям и процессам взросления.

«С самого рождения ребенку важно, чтобы рядом был любящий и ответственный человек, который обозначит и защитит границы, поможет назвать сложные чувства, даст на их выражение разрешение и эмоционально выдержит весь этот накал» Нина Хомерики

По мнению психолога, современное поколение родителей – в сравнении с родителями более ранних лет – отличает большая гуманизация и осознанность в выборе воспитательных стратегий. Большинство осознанных мам и пап уже не держат детей в ежовых рукавицах, но и не сдувают с них пылинки, придерживаясь золотой середины.

«Современные родители сегодня имеют все информационные и психологические ресурсы для того, чтобы давать детям адекватную обратную связь и учить видеть причинно-следственные связи. Взрослые уже понимают: залог здоровой личности ребенка – их собственное психологическое благополучие» Нина Хомерики

Справка Teleprogramma.pro

Нина Хомерики – детский и семейный психолог с 14-летним практическим опытом. В 2007 году окончила факультет клинической психологии Московского государственного медико–стоматологического университета, в 2011 – институт интегративной семейной психотерапии. Кандидат психологических наук. Руководитель психологической службы English Nursery and Primary School.