«Не скрывайте правду»: психолог рассказала, как уберечь ребенка от паники во время эпидемии

С каждым днем обстановка в информационном пространстве по поводу распространения коронавируса накаляется. Люди уже скупают туалетную бумагу, с ужасом следя за увеличением числа заболевших.

Как в такой обстановке чувствуют себя дети? Что делать, если кроха, возвращаясь из закрытого на карантин детсада, со слезами на глазах спрашивает у родителя: «А правда, что мы все умрем?»?..

Как вести себя взрослым по отношению к детям при сложившейся в мире ситуации паники, специально для портала Teleprogramma.pro рассказала детский клинический психолог, кандидат медицинских наук Елена Морозова.

Эксперт советует: нужно отвечать на конкретные вопросы детей четко, правдиво, доступно их возрастной категории, без сгущения красок и лишней драматизации.

К примеру, если ваше 5-летнее чадо в ужасе интересуется у вас, умрут ли все от новой страшной болезни, стоит ответить просто и лаконично. Лучше говорить примерно следующее: «Коронавирус передается от человека к человеку определенным образом, и, если мыть руки, носить защитную маску и, по возможности, избегать общественных мест, то есть все шансы остаться здоровым и жить долго и счастливо».

«Ребенок, словно губка, впитывает эмоции значимого взрослого. Соответственно, чем тревожнее и неувереннее ощущает себя родитель, тем выше уровень тревожности у маленького человека» Елена Морозова

Взрослый, по мнению психолога, должен не держать себя в руках и делать красивое лицо при плохой игре, а проработать свое эмоциональное состояние. Задача родителя — транслировать сыну или дочери уверенность, спокойствие, давать эмоциональную гарантию безопасности.

А это, уверена Елена Морозова, недостижимо, если вы будете говорить и делать одно, а чувствовать противоположное. Взрослый, даже в ситуации паники, должен оставаться для ребенка устойчивой опорой, при этом и ощущая себя устойчивой опорой, в том числе для самого себя.

«Если ребенок все же тревожится, лучшее средство — это поговорить с ним, уточнить, что именно его беспокоит. Он может переживать за своих близких, за себя, за успехи в школе… Тревога может иметь абсолютно разные причины и разную степень выраженности» Елена Морозова

Когда родители ощущают, что с возрастающей тревожностью чада уже не справиться, стоит прибегнуть к помощи специалистов: детских психологов, психотерапевтов, психиатров.

«Сложившаяся с вирусом ситуация хороша тем, что теперь родители могут быть больше вовлечены в жизнь детей. Многие онлайн площадки открыли доступ к фильмам, спектаклям, концертам, книгам и музыке, которые раньше были платными. У современных мам и пап — масса возможностей для совместных занятий с детьми, остается лишь подключить фантазию и интерес» Елена Морозова

Согласно свежим данным официального портала о коронавирусе, в России зафиксировано 147 заболевших, 5 человек выздоровело. Школы уйдут на официальные каникулы с 23 марта по 12 апреля, ЕГЭ перенесут на лето. С 18 марта также приостановлен въезд иностранных граждан на территорию РФ.

Справка Teleprogramma.Pro

Елена Морозова в 1980 г. окончила факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, затем курсы повышения квалификации по психиатрии и психотерапии. С 1983 г. – старший преподаватель кафедры детской психиатрии и психотерапии Российской медицинской академии последипломного образования. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Психологические аспекты адаптации к новым условиям воспитания детей раннего возраста с психофизическими нарушениями».