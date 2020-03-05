«Мама была в декрете 25 лет»: звезда российского интернета Антон Лапенко раскрыл тайну своей семьи

Молодой российский актер и популярный YouTube и Instagram-блогер Антон Лапенко стал гостем Юрия Дудя. В большом интервью он, в частности, раскрыл подробности своей необычной семейной истории.

Как оказалось, 33-летний актер вырос в многодетной семье. Причем «многодетной» от слова «очень». У Антона Лапенко, родившегося в Зеленограде, 11 родных братьев и 4 сестры.

Такое большое количество детей родители, как рассказал артист Дудю, произвели на свет не по религиозным убеждениям, а просто так.

«Моя мама, авиаконструктор по образованию, пробыла в перманентном декрете 25 лет. Папа же не имел постоянной работы и вечно подрабатывал: то водителем, то разнорабочим. Жилось, конечно, трудно, но голодать не приходилось. Да и донашивать вещи за старшими братьями было классно» Антон Лапенко

Жизнь в большой семье, безусловно, имела свои особенности. Например, из пятикомнатной квартиры в Зеленограде они переехали в другой дом, где большому семейству выделили целый этаж.

Как рассказывает Антон Лапенко, в их семье очень развита взаимопомощь и поддержка.

«Когда я в начале карьеры зарабатывал очень мало, родные помогали мне и финансово, и морально. Мы очень заботимся друг о друге» Антон Лапенко

Все его братья и сестры, выйдя во взрослую жизнь, выбрали разные сферы деятельности. Актерство – только Антон, который в 2011 году закончил ВГИК.

Впрочем, это не мешает родственникам Лапенко время от времени выступать в качестве дублеров в его mockumentary-роликах, которые набирают все больше и больше просмотров и в скором времени начнут приносить молодому артисту дивиденды. Его уже называют «новым Гайдаем», а число поклонников с каждым новым роликом об эпохе 80-90-х лишь растет.

Антон Лапенко – актер электротеатра «Станиславский». Стал набирать популярность в 2019 году как автор комедийных скетчей в Instagram, автор и актер ретро-сериала «Внутри Лапенко» на YouTube. В феврале нынешнего года у канала Лапенко насчитывалось более 2 млн подписчиков.