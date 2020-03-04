«Родитель – не главное в жизни ребенка»: психолог Наталья Толстая – о воспитании успешных детей

Многие из нас, став родителями, задают себе вопрос: «Как вырастить ребенка успешным?».

Кто-то прибегает к историям жизни людей, чей родительских опыт обернулся реальными достижениями повзрослевших чад.

К примеру, книгу 71-летней Мэй Маск «Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения» надолго захватила умы читателей. 300-страничный роман увлек не только как захватывающее чтиво о семье миллиардера, но и как познавательный сборник лайфхаков по взращиванию будущих «илонов масков».

Другие обращаются к исследованиям ученых. Как отмечает издание Business Insider, ученые пенсильванского университета выяснили: чем больше у ребенка социальных и эмоциональных навыков, тем успешней он становится во взрослом возрасте.

Важное уточнение сделал также профессор Калифорнийского университета Нил Халфон. По его мнению, на самореализацию ребенка влияет такой психологический феномен как «эффект Пигмалиона».

Речь о том, что определенные ожидания взрослого будто бы подталкивают дитя к раскрытию потенциала и позволяют дотянуться до высот в карьере, творчестве, личной жизни. При этом важно, чтобы неудачи подрастающего чада не воспринимались взрослыми как катастрофа.

Какие рекомендации по воспитанию будущего успешного взрослого дают психологи? Специально для портала Teleprogramma.pro психолог Наталья Толстая раскрыла несколько секретов, как выстраивать отношения с детьми, чтобы те могли полноценно реализоваться в жизни.

По словам эксперта, в основе детско-родительских отношений должно лежать три кита: любовь, уважение, доверие. Далее, в процессе воспитания стоит придерживаться определенной системы координат.

Суть в том, что в иерархии ценностей для счастья ребенка фигура родителя должна стоять на… пятом месте! Только в таком осмыслении приоритетов взрослый сможет дать толчок к самораскрытию маленького человека.

На первое место психолог ставит понимание, что у каждого человека – своя судьба, и вмешиваться в нее взрослому не стоит. Родитель лишь может воспитать в сыне или дочери самостоятельность, ответственность за выбор, решения и последствия поступков – причем, не на словах, а на собственном примере.

«Важно также учить ребенка отстаивать свои границы и говорить «нет». Заявления о собственном дискомфорте, предъявление себя «неудобным» – важный навык, который позволяет слышать себя и достигать желаемого» Наталья Толстая

Вторым приоритетом в жизни ребенка стоит, по мнению психолога, профессия. Родитель должен помочь ему определиться с делом жизни и не навязывать собственные амбиции и нереализованные желания из своего детства или юности.

Третий пункт – родитель не имеет права влиять на выбор партнера повзрослевшего ребенка. Счастливым будущего взрослого сделает и то, что он тоже когда-нибудь станет родителем.

«Следование такой иерархии – залог формирования органичных отношений. А вот требовать, заставлять, шантажировать, выплакивать и проявлять остальные манипулятивные ходы – явный путь в никуда», – подытожила Наталья Толстая.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Толстая – психолог, писатель, телерадиоведущая. Окончила Ростовский государственный медицинский университет, имеет диплом о профпереподготовке по программе «Психиатрия и наркология» в Национальной академии современных технологий. Действительный член международной Психотерапевтической лиги.