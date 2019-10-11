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Памперсы для новорожденных: как не ошибиться с выбором

Как молодая мама приняла участие в создании подгузников Pampers Pure.

Памперсы для новорожденных: как не ошибиться с выбором
Фото предоставлено рекламодателем

При разработке подгузников, которые делают лучше жизнь малышей и их родителей, специалисты Pampers общаются с тысячами семей и опираются на собственный опыт ухода за детьми. Так, молодая мама Сара Джованни стала одной из тех, кто принимал участие в создании Pampers Pure.

В течение 12 лет Сара как эксперт Pampers занималась разработкой и тестированием новых подгузников. А потом стала мамой двойняшек. Девочки появились на свет немного раньше срока, поэтому важно было обеспечить им комфорт и безопасность. Сара находилась в отделении интенсивной неонатальной терапии и держала в руках подгузники, соприкасающиеся с тонкой кожей крохотных малышей.

«Я вдруг поняла, что у меня есть уникальная возможность помочь улучшить эти продукты, которые настолько важны для качественного ухода за малышами. Когда спустя три недели мы выписались из больницы, я волновалась, но чувствовала воодушевление» — рассказывает она.

Как и любая мама, Сара знает, что подгузники ни в коем случае не должны протекать! Кроме того, особое внимание должно быть уделено материалам, а из состава исключены отдушки и лишние ингредиенты ненатурального происхождения. Ведь «волноваться, но чувствовать воодушевление» ― типичное состояние для молодой мамы.

Вернувшись на работу, Сара вместе с коллегами работала над созданием Pampers Pure — подгузников с содержанием отборных натуральных компонентов, которые помогают окружать нежную детскую кожу комфортом и одновременно сохранять ее сухой на протяжении всей ночи.

  • В состав новых Pampers Pure входят хлопок премиум-класса и мягкие волокна растительного происхождения, включая целлюлозу и сахарный тростник. Подгузники бережно и деликатно соприкасаются с кожей малыша, позволяют ей дышать и дарят максимально естественные ощущения комфорта и покоя.
  • Pampers Pure клинически протестированы, гипоаллергенны, не содержат парабенов, отдушек и лосьона.
  • Как и все продукты бренда, Pampers Pure обеспечивают сухость до 12 часов без протеканий. Новые материалы с натуральными компонентами обладают привычными свойствами ― моментально впитывают жидкость и надолго запирают ее внутри подгузника.

Pampers Pure – это новый уровень комфорта подгузников, созданных с любовью и заботой о малышах: мягкие дышащие материалы с содержанием премиального хлопка и растительных волокон, 0% отдушек и традиционная сухость Pampers до 12 часов.

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Памперсы для новорожденных: как не ошибиться с выбором
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