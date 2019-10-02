Реальные родители

Как говорить с подростком о сексе?

По данным врачей, сегодня девушки приобретают первый сексуальный опыт в 15 - 17 лет, мальчики - в 14 - 16.

Как говорить с подростком о сексе?

К каким последствиям может привести столь ранний дебют и невнимательность в этом вопросе? Как нужно разговаривать с подростком, чтобы удержать его от ошибок?  

— Как правило, подростки решаются на ранние интимные отношения, когда им не хватает тепла и поддержки, — рассказывает академик РАО, декан факультета психологии МГУ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России, профессор Юрий Зинченко.- К сожалению, родительский авторитет в этом возрасте менее значим, и они больше доверяют сверстникам, а не родителям.  

Однако это не значит, что родители должны устраниться и занять позицию наблюдателей. Разговаривать на интимные темы с подростком нужно обязательно, но делать это лучше деликатно и с учетом особенностей «нежного возраста».  

— Выбирайте время и место — не стоит начинать разговор в лоб и отталкивать подростка излишней прямолинейностью. Лучше дождаться удобного момента — например, во время совместного просмотра фильма или обсуждения прочитанной книги.  

— Встаньте на позицию друга — вряд ли подростка вразумят морали и нотации. В этом возрасте силен дух противоречия и желание идти наперекор. Лучше расскажите о своих ошибках или опыте, когда правильное отношение к себе помогло избежать опасных последствий.  

— Не осуждайте и не критикуйте — подростки и так не очень доверяют родителям. Если вы в ответ на откровенность раскритикуете в пух и прах избранника своей дочери или попробуете запретить сыну встречаться с понравившейся ему девушкой — ребенок «закроется», и восстановить доверительные отношения после этого будет непросто. 

 Лиха беда начало  

 Многие подростки искренне не понимают — в чем опасность ранней половой жизни?  

На самом деле ранний секс — это стресс для психики, эндокринной и нервной систем подростка, у таких детей отмечаются перепады настроения, низкая самооценка, чрезмерная чувствительность, тревожность, апатия, склонность к постоянным сомнениям. В дальнейшем у них развивается неспособность построить гармоничные отношения.  

Раннее вступление в половую жизнь негативно влияет и на репродуктивное здоровье. Чтобы заразиться инфекцией, передаваемой половым путем, достаточно одного сексуального контакта.  

Большинство таких инфекций протекает бессимптомно, поэтому они долгое время остаются нераспознанными, а в дальнейшем могут стать причиной воспалительных заболеваний репродуктивной сферы, бесплодия и невынашивания беременности.  

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — самая распространенная вирусная инфекция половых путей — служит главной причиной рака шейки матки. 80% женщин заражаются ВПЧ в первые два года после начала половой жизни. 

Без права на ошибку  

Каждый пятый аборт в России делают девочки до 18 лет. И это, с точки зрения специалистов, — самое грозное следствие ранней половой жизни.  

Аборт в любом возрасте не безопасен, но опаснее всего аборты при первой беременности. Нередко они служат причиной бесплодия, которое трудно устранить даже с помощью новейших технологий. К физической травме добавляется и психологическая — девушка нередко делает аборт, потому что ее бросили.  

— Прерывание беременности, даже выполненное в клинике опытным врачом, наносит непоправимый урон здоровью женщины, — рассказывает главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. — У 10 — 12% здоровых женщин аборт служит толчком к развитию острых и хронических заболеваний женских половых органов, которые, если и не приводят к бесплодию, негативно влияют на течение и исход последующих беременностей.  

Говорить с ребенком об интимной жизни нужно загодя, не дожидаясь, пока грянет гром. 

Что должен знать подросток до совершеннолетия?  

— Раннее начало половой жизни приводит к ухудшению репродуктивного здоровья и к преждевременному прекращению половой активности в зрелом возрасте.  

— Употребление алкоголя увеличивает вероятность незащищенной случайной связи и, как следствие, незапланированной беременности и инфекций, передающихся половым путем, которые для мужчин так же опасны, как и для женщин.  

— Чтобы забеременеть и заразиться нехорошей инфекцией, достаточно одного контакта.  

— 2/3 женщин, которые делали аборт, вынуждены лечиться — либо от последствий вмешательства, либо от бесплодия.  

После достижения половой зрелости нужно помнить:  

— Нельзя вступать в половой контакт с малознакомыми людьми и заводить отношения на одну ночь — это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.  

— Не допускать незащищенного секса — следствием его могут стать нежелательная беременность или инфекция.  

— Помнить о контрацепции, если нет планов родить ребенка. Лучший возраст для наступления беременности для женщины — 21 — 24 года. После аборта следующего шанса родить ребенка может и не быть.  

— Регулярно проходить осмотр у врача и сдавать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, — они могут не иметь внешних проявлений, но лечить их нужно обязательно и только у врача. 

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Как говорить с подростком о сексе?
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