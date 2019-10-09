Реальные родители

10 советов, которые певица Натали не дает своим детям

Аритистка и многодетная мама поделилась тонкостями воспитания, которые будут актуальны для каждой мамы, независимо от ее звёздного статуса.

10 советов, которые певица Натали не дает своим детям
Певица Натали с младшим сыном Женей. Фото: личный архив.

Натали не просто звездная мама, а мама в кубе. Исполнительница воспитывает трех сыновей! Старшему Арсению через месяц стукнет 18 лет, Толе девять, а Жене всего два годика.

Певица успевает совмещать карьеру с ролью хранительницы домашнего очага, блистает на сцене  и старается выстроить со своими детьми доверительные отношения.

Певица Натали с сыновьями: старшим Арсением, средним Анатолием и младшим Евгением. Фото
Певица Натали с сыновьями: старшим Арсением, средним Анатолием и младшим Евгением. Фото: @natali_star74

Журналисты портала Teleprogramma.pro придумали для певицы необычное задание: составить рейтинг из 10 советов, которые она не дает своим детям.

1. Не даю преждевременные советы

По крайней мере, стараюсь этого не делатьЗнаю, что как только скажу«Сынок, не суй пальцы в розетку!» — он обязательно подойдет и сунет. За свою родительскую деятельность я четко усвоила это правило и оно очень облегчает жизнь. Не провоцирую на действие, которое ещё не произошло.

2. Не решаю за ребенка абсолютно все

Представьте, что в маленьком человеке есть талант. Я отдаю себе отчёт в том, что советуя, навязываю ему свое мнение и амбиции. Если скажу: «Ты хорошо поёшь, давай отдадим тебя учиться вокалу», то получается, что я педалирую ситуацию. Если талант есть, он все равно проявится. Я подмечаю склонности своих сыновей, их интересы. Стараюсь слышать их личное мнение и поддерживать стремления. Но жизненно важный выбор они сделают сами. Старший Арсений в разное время хотел быть то футболистом, то священником. Учиться в итоге пошёл по направлению IT.

3. Не уговариваю не плакать

Когда ребенок плачет — не говорю «Не плачь». Лучше скажу: «Сынок, ты устал, может быть, спать хочешьА плакать нужно всем, даже взрослым и в этом нет ничего плохого. Это естественно и даже полезно, ведь со слезами выходит негатив».

Певица Натали с сыновьями: старшим Арсением, средним Анатолием и младшим Евгением. Фото
Певица Натали с сыновьями: старшим Арсением, средним Анатолием и младшим Евгением. Фото: @natali_star74

4. Не включаю детей в гонку за идеалом

Думаю, что ребенок не должен подражать кому-то. Мечтаю, чтобы каждый из моих сыновей всегда шел бы своим путем. И пусть он не похож на других, и ему не удаётся делать что-то так здорово, как кто-то, но он живет своей жизнью. Самое важное и самое сложное, как мне кажется, быть самим собой. Даже по своей артистической судьбе могу сказать — правило работает: нужно искать свой образ, свой стиль.

5. Не даю советов, которых не просили

Это правило актуальное не только для детей, но и для взрослых. Обычно в своей взрослой жизни я молчу, если в моём совете не нуждаются. Мои дети об этом знают. К примеру, на морском берегу какие-то ребята строят башню из песка. Мой сын присоединяется. Мне башня кажется кривой, но я молчу. Радуюсь, когда мой ребёнок не говорит мальчику, с которым минуту назад познакомился: «Башня у тебя кривая, надо вот так и вот эдак, делай, как говорю, и будет красиво». Он участвует, помогает, но не советует. Значит, в наших разговорах он меня слышит.

6. Не призываю не мешать мне

Всегда на каждого ребёнка найду время, чтобы его выслушать. Фразу «Не мешай маме!» не говорила ни разу. Каждый из моих детей уверен, что с абсолютно любым вопросом, проблемой, как ему кажется, важным моментом, он всегда может прийти ко мне. Могу сказать, мол, не мешай кому-то. Но только не мне! Думаю, именно так укрепляется доверие между мамой и ребёнком Лучшего способа я не знаю.

7. Не мешаю детям общаться с другими людьми

Певица Натали. Фото
Певица Натали. Фото: @natali_star74

Моя бабушка жила в коммуналке и рядом проживала очень вредная соседка. Никогда никто не сказал мне: «Наташа, не общайся с ней». Я общалась и это был мой выбор, мое решение, и мы очень даже приветливо здоровались. Общаться или нет — это личное дело ребенка и я не ограничиваю эту сферу, исходя из своих личных предпочтений. Не говорю своим детям, к примеру, «Не говори папе!» Это, на мой взгляд, рождает психологический барьер для ребёнка. Если считает нужным сказать — пусть скажет.

8. Не отнимаю право первооткрывателя

— Вполне ожидаемо, что дети едят песок, садятся в лужи. Можно долго повторять, что в воде штаны станут мокрыми, но урок будет усвоен только личным опытом. Я стараюсь просто напомнить своему сыну Жене, например, что если сесть в лужу, то будешь мокрый. Есть песок тоже не стоит, лучше съесть вкусненького из съедобного. Но если сядет или попробует песок на вкус, то ничего страшного не произойдет.

9. Не ввожу тотальные запреты

— Этот пункт вытекает из предыдущего: чем сильнее я буду запрещать есть песок, тем слаще он покажется. Не акцентирую на этом внимание и желание отведать данный деликатес у сына отпадает само по себе. 

10. Не против детских страхов

Певица Натали многодетная мать. Фото: Личный архив.
Певица Натали многодетная мать. Фото: @natali_star74

Когда ребенок боится чего-то – это даже хорошо. Инстинкт самосохранения в том числе и через страх вырабатывается. Не говорю ему: «Не бойся», а поясняю, что это не страшно. Тогда это не указание, а констатация факта.

Кстати, много полезного можно прочитать в книге «Мой прекрасный не идеальный ребенок» издательского дома «Комсомольская правда». На мамских форумах ломаются копья, всемирная паутина хранит терабайты советов и мнений, а на прилавках книжных магазинов сотни тысяч страниц о тонкостях воспитания: как отучить ребенка есть одни сладости, не грызть ногти, заставить собирать за собой игрушки и помочь найти друзей. Не стоит тратить время, в этой книге доступно даны советы по воспитанию.

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10 советов, которые певица Натали не дает своим детям
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