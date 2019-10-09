10 советов, которые певица Натали не дает своим детям

Натали не просто звездная мама, а мама в кубе. Исполнительница воспитывает трех сыновей! Старшему Арсению через месяц стукнет 18 лет, Толе девять, а Жене всего два годика.

Певица успевает совмещать карьеру с ролью хранительницы домашнего очага, блистает на сцене и старается выстроить со своими детьми доверительные отношения.

Журналисты портала Teleprogramma.pro придумали для певицы необычное задание: составить рейтинг из 10 советов, которые она не дает своим детям.

1. Не даю преждевременные советы

— По крайней мере, стараюсь этого не делать. Знаю, что как только скажу: «Сынок, не суй пальцы в розетку!» — он обязательно подойдет и сунет. За свою родительскую деятельность я четко усвоила это правило и оно очень облегчает жизнь. Не провоцирую на действие, которое ещё не произошло.

2. Не решаю за ребенка абсолютно все

— Представьте, что в маленьком человеке есть талант. Я отдаю себе отчёт в том, что советуя, навязываю ему свое мнение и амбиции. Если скажу: «Ты хорошо поёшь, давай отдадим тебя учиться вокалу», то получается, что я педалирую ситуацию. Если талант есть, он все равно проявится. Я подмечаю склонности своих сыновей, их интересы. Стараюсь слышать их личное мнение и поддерживать стремления. Но жизненно важный выбор они сделают сами. Старший Арсений в разное время хотел быть то футболистом, то священником. Учиться в итоге пошёл по направлению IT.

3. Не уговариваю не плакать

Когда ребенок плачет — не говорю «Не плачь». Лучше скажу: «Сынок, ты устал, может быть, спать хочешь. А плакать нужно всем, даже взрослым и в этом нет ничего плохого. Это естественно и даже полезно, ведь со слезами выходит негатив».

4. Не включаю детей в гонку за идеалом

— Думаю, что ребенок не должен подражать кому-то. Мечтаю, чтобы каждый из моих сыновей всегда шел бы своим путем. И пусть он не похож на других, и ему не удаётся делать что-то так здорово, как кто-то, но он живет своей жизнью. Самое важное и самое сложное, как мне кажется, быть самим собой. Даже по своей артистической судьбе могу сказать — правило работает: нужно искать свой образ, свой стиль.

5. Не даю советов, которых не просили

— Это правило актуальное не только для детей, но и для взрослых. Обычно в своей взрослой жизни я молчу, если в моём совете не нуждаются. Мои дети об этом знают. К примеру, на морском берегу какие-то ребята строят башню из песка. Мой сын присоединяется. Мне башня кажется кривой, но я молчу. Радуюсь, когда мой ребёнок не говорит мальчику, с которым минуту назад познакомился: «Башня у тебя кривая, надо вот так и вот эдак, делай, как говорю, и будет красиво». Он участвует, помогает, но не советует. Значит, в наших разговорах он меня слышит.

6. Не призываю не мешать мне

— Всегда на каждого ребёнка найду время, чтобы его выслушать. Фразу «Не мешай маме!» не говорила ни разу. Каждый из моих детей уверен, что с абсолютно любым вопросом, проблемой, как ему кажется, важным моментом, он всегда может прийти ко мне. Могу сказать, мол, не мешай кому-то. Но только не мне! Думаю, именно так укрепляется доверие между мамой и ребёнком Лучшего способа я не знаю.

7. Не мешаю детям общаться с другими людьми

— Моя бабушка жила в коммуналке и рядом проживала очень вредная соседка. Никогда никто не сказал мне: «Наташа, не общайся с ней». Я общалась и это был мой выбор, мое решение, и мы очень даже приветливо здоровались. Общаться или нет — это личное дело ребенка и я не ограничиваю эту сферу, исходя из своих личных предпочтений. Не говорю своим детям, к примеру, «Не говори папе!» Это, на мой взгляд, рождает психологический барьер для ребёнка. Если считает нужным сказать — пусть скажет.

8. Не отнимаю право первооткрывателя

— Вполне ожидаемо, что дети едят песок, садятся в лужи. Можно долго повторять, что в воде штаны станут мокрыми, но урок будет усвоен только личным опытом. Я стараюсь просто напомнить своему сыну Жене, например, что если сесть в лужу, то будешь мокрый. Есть песок тоже не стоит, лучше съесть вкусненького из съедобного. Но если сядет или попробует песок на вкус, то ничего страшного не произойдет.

9. Не ввожу тотальные запреты

— Этот пункт вытекает из предыдущего: чем сильнее я буду запрещать есть песок, тем слаще он покажется. Не акцентирую на этом внимание и желание отведать данный деликатес у сына отпадает само по себе.

10. Не против детских страхов

— Когда ребенок боится чего-то – это даже хорошо. Инстинкт самосохранения в том числе и через страх вырабатывается. Не говорю ему: «Не бойся», а поясняю, что это не страшно. Тогда это не указание, а констатация факта.

Кстати, много полезного можно прочитать в книге «Мой прекрасный не идеальный ребенок» издательского дома «Комсомольская правда». На мамских форумах ломаются копья, всемирная паутина хранит терабайты советов и мнений, а на прилавках книжных магазинов сотни тысяч страниц о тонкостях воспитания: как отучить ребенка есть одни сладости, не грызть ногти, заставить собирать за собой игрушки и помочь найти друзей. Не стоит тратить время, в этой книге доступно даны советы по воспитанию.