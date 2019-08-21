Скидываемся на шторы и учим Есенина: самые смешные шутки про родительские чаты

Когда ребенок идет в детский сад или школу, у его мамы и папы появляется новое развлечение — закрытые группы для родителей.

Спасибо мессенджерам, которые упростили коммуникации во всех сферах жизни. В том числе и внутри закрытых сообществ вроде родителей определенного класса. Теперь, когда ребенок идет в детский сад или школу, у его мамы и папы начинается новая жизнь в WhatsApp или в Viber. В преддверии Дня знаний портал Teleprogramma.pro вспомнил самые смешные шутки в чатах родителей.

Про учебу

В таких чатах родители могут узнать, что по ИЗО ребенку задают «идите спать», а вот с творчеством поэта Сергея Есенина все гораздо сложнее.

Возмутиться из-за высоких нагрузок или оставить пожелания учителю, напомнив о его профессиональных обязанностях.

Про гнев

Родители тоже могут выходить из себя, и тогда в чатах WhatsApp появляется такое…

Про сердобольных родителей

В любом чате есть главный — глава родительского комитета, она же мама-активист — и другая родительница, или группа женщин, которые ей противостоят. Именно этому противостоянию и посвящен наш блок. А еще здесь про то, как родители не слышат друг друга.

Про взаимоотношения детей

Ну и отдельного внимания заслуживают взаимоотношения школьников, которые приглашают друг друга на дни рождения за укусы и играют в странную игру «Джон».

Наверняка в ваших родительских чатах немало еще более забавных сообщений. Делитесь ими в комментариях. Давайте посмеемся вместе!