«Дом.ru» проверил, открывают ли дети двери незнакомцам

Телеком-оператор «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг») провел в Барнауле, Красноярске, Тюмени и Челябинске социальный эксперимент «Серый Волк на страже детской безопасности», цель которого — привлечение внимания общественности и СМИ к вопросам безопасности и новым технологиям, которые способны ее обеспечить. В нем приняли участие семьи с детьми в возрасте от 6 до 12 лет. Эксперимент показал, что в среднем двое-трое из десяти открывают двери незнакомцу.

Проект проводился с согласия родителей в игровом формате с участием семейного психолога и при поддержке местных УВД. Актёры в костюмах волка звонили в домофон и просили детей, которые были дома одни, впустить их в подъезд.

«Открой дверь, это лифтер Сергей Волкович. У вас кто-то застрял в лифте», «На улице жарко, очень пить хочется», «У меня есть игрушки, давай вместе поиграем», «Я проголодался, угости меня», — с такими легендами актеры пытались уговорить детей открыть им двери в подъезд. Некоторым они обещали подарки, и это оказалось действенным – ребенок открывал дверь. В Тюмени один малыш был готов накормить волка колбасой и даже побежал его встречать в подъезд. В Барнауле семилетний мальчик впустил волка в подъезд, когда тот на его вопрос «кто?», просто ответил: «Я». В Челябинске ребенок открыл дверь, несмотря на то, что у семьи была договоренность впускать только тех, кто называет кодовое слово, которое знают родные и близкие.

Результаты эксперимента проанализировали приглашенные эксперты-психологи. Ирина Каменская из Барнаула объяснила, что дети открывают дверь незнакомцам по разным причинам. Одна из них — сами родители учат всегда слушаться взрослых. У психологов такое поведение называется некритичным послушанием.

«Дети не понимают исключений: если они безоговорочно слушаются родителей, бабушек и доверяют им. С большой вероятностью такой же подход будет распространяться и на всех остальных взрослых», — пояснила специалист, и порекомендовала каждый раз, уходя из дома, напоминать ребенку «правила игры» — кому и при каких условиях можно открыть дверь.

Еще одна причина — так называемое импульсное поведение, когда человек сначала делает, а потом думает. Оно особенно свойственно детям и подросткам. Эксперимент показал, что чаще на уговоры ведутся дети шести-восьми лет. После этого возраста критичность мышления увеличивается.

Одним из решений вопроса детской безопасности могут стать «умные» домофоны, которые позволяют открывать двери в подъезд и наблюдать за обстановкой на улице с экрана смартфона. Благодаря этой технологии не только ребенок может посмотреть, кто звонит в домофон, но и родители вовремя проконтролировать ситуацию, так как видеовызов поступит на их телефон.

«Современные технологии облегчают жизнь родителям и детям, помогая сделать ее комфортной и безопасной. «Дом.ru» уже запустил проект по обустройству домов «умными» домофонными панелями в 31 городе. Благодаря этому решению пользователи могут увидеть происходящее во дворе и открыть дверь в подъезд, только убедившись, что гость действительно тот, за кого себя выдает. Также мы работаем над сервисом, который позволит увидеть все прошедшие события в архиве. Кто вам звонил, кто открыл дверь. До конца года в мы установим «умные домофоны» почти в 15 000 подъездах», — прокомментировал Сергей Пухарев, руководитель продукта «Цифровой дом» компании «Дом.ru».

Родители все время наблюдали за экспериментом. Те, у кого на подъездах уже установлены «умные» видеодомофоны, могли смотреть на происходящее через мобильное приложение «Умный Дом.ru» глазами детей и убедились, что и в обычной жизни это решение позволит уберечь ребенка от опасности. Вне зависимости от результата эксперимента, каждый ребенок получил от «волка» подарок – игрушку как напоминание о том, что безопасность — прежде всего.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает 2-е место среди национальных интернет-провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ, по итогам 3 квартала 2018, по данным ТМТ Консалтинг. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес». Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru».