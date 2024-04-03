Косметолог объяснила, кому подходят альгинатные маски, которые похвалила Холли Берри

Голливудская актриса Холли Берри в своих соцсетях раскрыла секреты по уходу за кожей лица. Она заявила, что в ее косметичке всегда найдется место для увлажняющей маски с гиалуроновой кислотой или коллоидным золотом. 57-летняя актриса посоветовала использовать для лица, шеи и губ альгинатные маски, отметив, что они лучшие из всех, которыми она когда-либо пользовалась.

Косметолог Татьяна Стрыгина в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, действительно ли так хороши эти маски и кому они подходят. По словам специалиста, в большинстве случаев альгинатные маски содержат сухое вещество, которое позволяет технологическим способом добавить туда больше полезных компонентов и лучше их сохранить. Также есть маски, где смешиваются сухой порошок и гель, они менее натуральные.

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Альгинатные маски подходят для женщин старше 30 лет, поскольку прежде всего предназначены для косметологического лифтинга, а не для увлажнения и питания.